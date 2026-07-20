겨우 집을 구했습니다. 밤하늘 반짝이는 저 수많은 별들처럼 많아 보이던 네모난 집 불빛들 중에 내 집은 어디에 있을까요? 저 수많은 불빛과 공간들 중에 쉴 수 있는 작은 공간 하나 갖는 게 왜 이리 힘든 걸까요? 이사 후 아직 정리 안 된 조그만 사각형 공간에서, 이제야 몸에 힘을 빼고 누워봅니다. 바닥과 하나 되어, 집과 하나가 되어 나를 다시 만들어봅니다. 이 새로운 공간, 이 새로운 집에서 나를 다시 충전해 새롭게 시작해봅니다.

