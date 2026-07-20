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[속보]인천 쿠팡 물류센터 화재 61시간 만에 초진

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본문 요약

인천 쿠팡 물류센터에서 발생한 대형 화재가 61시간여 만에 큰 불길이 잡혔다.

인천소방본부는 지난 18일 오전 6시54분쯤 인천 서해구 석남동 쿠팡 제32물류센터에서 발생한 화재를 20일 오후 8시 초진했다고 밝혔다.

소방당국은 큰 불길을 잡은 뒤 잔불 정리와 재발화 방지 작업을 진행하고 있다.

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[속보]인천 쿠팡 물류센터 화재 61시간 만에 초진

입력 2026.07.20 20:14

수정 2026.07.20 20:22

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인천 서해구 석남동 쿠팡 제32물류센터 화재 발생 사흘째인 20일 소방대원들이 화재 현장에서 잔불 진화 작업을 하고 있다. 권도현 기자

인천 서해구 석남동 쿠팡 제32물류센터 화재 발생 사흘째인 20일 소방대원들이 화재 현장에서 잔불 진화 작업을 하고 있다. 권도현 기자

인천 쿠팡 물류센터에서 발생한 대형 화재가 61시간여 만에 큰 불길이 잡혔다.

인천소방본부는 지난 18일 오전 6시54분쯤 인천 서해구 석남동 쿠팡 제32물류센터에서 발생한 화재를 20일 오후 8시 초진했다고 밝혔다.

소방당국은 큰 불길을 잡은 뒤 잔불 정리와 재발화 방지 작업을 진행하고 있다. 화재 원인과 재산 피해 규모는 진화 작업이 마무리되는 대로 조사할 예정이다. 다만 인근 8개 시도 인력과 장비를 동원하는 국가소방동원령은 유지하기로 했다.

불이 난 곳은 지상 8층, 연면적 29만9000㎡ 규모의 물류센터다. 화재 직후 직원 등 121명이 스스로 대피해 현재까지 인명 피해는 발생하지 않았다.

소방당국은 대응 1단계와 2단계를 차례로 발령한 데 이어 대응 최고 단계인 국가소방동원령을 내리고 진화 작업을 벌여왔다. 그러나 내부에 적재된 다량의 가연성 물질과 복잡한 건물 구조로 진화에 어려움을 겪으면서 큰 불길을 잡는 데 61시간여가 걸렸다.

진화 작업이 장기화하자 소방당국은 건물 주요 지점 3곳에 붕괴 경보기를 설치하는 등 안전관리를 강화했다. 서해구는 건물 붕괴 가능성에 대비해 인근 주민에게 대피령을 내렸으며, 주민 200여명이 임시 대피소로 대피했다.

소방당국은 화재가 완전히 진압되는 대로 소방청과 국립소방연구원, 한국전기안전공사 등이 참여하는 합동조사단을 꾸려 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사할 예정이다.

인천 쿠팡 물류센터 화재 사흘째···‘리튬배터리 로봇 수백대’ 5층 확산 저지 총력

지난 18일 발생한 인천 쿠팡 물류센터 화재 사흘째인 20일에도 이어졌다. 소방은 이날 리튬 배터리를 탑재한 로봇 수백 대가 있는 5층으로 불이 번지는 것을 막기 위해 총력을 기울였다. 허석경 인천 서부소방서장은 20일 인천 쿠팡 물류센터 화재 발생 현장에서 브리핑을 열고 “(물류센터) 5층에는 리튬배터리를 사용하는 물류창고용 로봇 수백대가 있다”며 ...

https://www.khan.co.kr/article/202607201707001

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