강원 삼척시 도계읍 늑구리의 산꼭대기에 오래된 은행나무 한 그루가 서 있다. 높이 20m 남짓 되는 이 은행나무는 전해지는 이야기에 따르면 1500년 된 나무라고 하지만, 그만큼 크지도 않고 생김새도 반듯하지 않다.



나무줄기는 오래전에 썩어 사라졌다. 줄기가 있던 자리 둘레에 몇백년은 됐음직한 새로운 줄기가 굵게 자랐고, 그 곁으로 그보다 젊은 줄기, 다시 그 옆으로 어린줄기가 수직으로 솟아오르며 몸피를 키웠다. 하나의 뿌리에서 솟아난 여러 세대의 줄기가 모여 한 그루를 이룬 것이다.



원래의 줄기를 대신한 이 줄기들은 은행나무에서 잘 발달하는 맹아지다. 큰 줄기 곁에 솟아난 맹아지는 저절로 스러지는 경우가 많지만, 줄기가 없는 빈자리에서는 세월의 켜를 겹겹이 쌓으며 애초의 줄기만큼 굵어지기도 한다.



삼척 늑구리 은행나무는 옛 줄기가 쇠하고 무너지는 동안에도 새로 솟아난 맹아지를 키우며 긴 세월을 모질게 살아남았다. 나무에 새겨진 1500년 세월은 세대를 교체하며 보태진 맹아지가 잇달아 쌓아 올린 경이로운 시간이다.



이 나무의 흥미로운 특징은 또 있다. 은행나무는 절집이나 향교와 서원, 혹은 마을 어귀에 사람이 심어 키우는 나무인데 삼척 늑구리 은행나무는 마을에서 떨어진 산꼭대기에 홀로 서 있다. 남다른 풍경이다.



수수께끼의 실마리는 나무에 전해오는 이야기에 있다. 오래전 한 스님이 이 은행나무의 줄기 껍질을 벗기려고 큰 칼을 밀어 넣었다고 한다. 그러자 나무에서 검붉은 피가 흐르고 나무의 피에 휩싸인 스님은 큰 구렁이로 변해 나무줄기 안에 들어가 나무를 지키게 됐다는 이야기다.



나무 곁에 스님의 절집이 있었다는 짐작을 가능하게 한다. 산 아래 마을 사람들이 나무가 서 있는 자리를 ‘절골’이라고 부르는 것도 그런 짐작의 근거를 보탠다. 필경 절집에서 심어 키운 나무였으리라는 이야기다.



절집도 사람도 모두 떠났지만, 나무는 긴 세월을 버텨 사람살이의 자취를 증명하는 생명으로 살아남았다.

