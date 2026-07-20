창간 80주년 경향신문

“삼전·닉스 레버리지 투자 멈춰라”···ETF 팔고있는 자산운용사 대표의 양심고백

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드를 운용하는 주요 자산운용사 대표가 20일 "개별종목 레버리지와 인버스 2배 ETF는 투자하지 말라"고 경고했다.

배 대표가 이끄는 한국투자신탁운용은 'ACE 삼성전자단일종목레버리지'와 'ACE SK하이닉스단일종목레버리지'를 운용하는 주요 자산운용사다.

배 대표는 "개별종목 레버리지 ETF를 운용하고 있는 운용사 대표로서 이런 말씀드려서 죄송하다"며 "누구도 변동성이 이렇게 커질 것이라고 예상을 못한 탓"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“삼전·닉스 레버리지 투자 멈춰라”···ETF 팔고있는 자산운용사 대표의 양심고백

입력 2026.07.20 20:27

수정 2026.07.20 21:00

펼치기/접기
  • 이보라 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

레버리지 운영 중인 한투운용 배재규 대표

“누구도 변동성 이렇게 클 줄 예상 못 해

원주 제자리 와도 ETF는 아냐” 위험성 경고

배재규 한국투자신탁운용 대표. 페이스북 갈무리

배재규 한국투자신탁운용 대표. 페이스북 갈무리

삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 운용하는 주요 자산운용사 대표가 20일 “개별(단일)종목 레버리지와 인버스 2배 ETF는 투자하지 말라”고 경고했다.

배재규 한국투자신탁운용 대표는 이날 페이스북에서 ‘개별종목 레버리지 인버스 2배 상품 성과분석’이란 제목의 글을 게재했다.

배 대표가 이끄는 한국투자신탁운용은 ‘ACE 삼성전자단일종목레버리지’와 ‘ACE SK하이닉스단일종목레버리지’를 운용하는 주요 자산운용사다.

배 대표는 “개별종목 레버리지 ETF를 운용하고 있는 운용사 대표로서 이런 말씀드려서 죄송하다”며 “누구도 변동성이 이렇게 커질 것이라고 예상을 못한 탓”이라고 말했다. 그는 “지금 이런 말씀드리면 비난을 하시겠지만 지금이라도 신중하게 판단하시길 바란다”고 덧붙였다.

단일종목 레버리지 ETF 상품을 출시하고 현재 운용 중인 자산운용사 대표가 직접 투자 위험성을 공개적으로 경고한 것이다.

그는 “시간이 흘러 원주(기초자산)가 제자리 와도 ETF 가격은 제자리에 오지 못할 가능성이 크다”며 “특히 원주의 변동성이 지금처럼 크면 매일 손실이 늘어나는 구조”라고 설명했다.

이날 배 대표는 글과 함께 SK하이닉스 원주와 이를 기초자산으로 한 레버리지 및 인버스의 가격 추이를 담은 사진도 공개했다.

해당 자료에 따르면 SK하이닉스는 지난 5월27일 224만3000원에서 이달 16일 184만2000원으로 17.9% 하락했다. 같은 기간 SK하이닉스 단일종목 레버리지 중 거래량과 운용자산(AUM)이 가장 큰 상품의 손실률은 47.5%에 달했다. 기초자산 하락률의 2배를 단순 적용한 이론상 손실률은 35.8%지만 실제 손실은 11.7%포인트 더 커진 셈이다.

SK하이닉스 단일종목 인버스 역시 이론상으로는 원주 주가 하락으로 35.8%의 수익을 내야 하지만 실제로는 31.1% 손실을 기록했다.

이는 원주 주가의 급등락이 반복되면서 ETF 원금 자체가 녹아내리는 ‘음의 복리’ 효과가 작용했기 때문으로 해석된다.

배 대표는 삼성자산운용 근무 시절 2002년 국내 최초 ETF인 ‘KODEX 200’을 상장시켜 ETF 전문가로 꼽힌다.

배재규 한국투자신탁운용 대표가 20일 페이스북에 글과 함께 게재한 이미지. 페이스북 갈무리

배재규 한국투자신탁운용 대표가 20일 페이스북에 글과 함께 게재한 이미지. 페이스북 갈무리

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글