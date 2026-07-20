네 번째 자녀 얻은 미국 부통령

미국서 156년 만에 재임 중 출산

J D 밴스 미국 부통령과 그의 아내 ‘세컨드 레이디’ 우샤 밴스 여사가 19일(현지시간) 넷째 아이를 출산했다.



밴스 부통령은 이날 SNS에서 “우샤와 아기는 모두 건강하고 행복하며 우리 아이들도 동생을 만나 매우 기뻐하고 있다”고 밝혔다. 아이의 이름은 ‘알렉 닐 밴스’다. AP통신에 따르면 현직 미국 부통령 재임 중 자녀가 태어난 것은 1870년 스카일러 콜팩스 부통령과 아내 엘런 마리아 콜팩스 여사 이후 156년 만이다.



밴스 부통령은 의원 시절부터 미국의 저출생과 인구 고령화를 우려해왔다. 그는 최근 출간한 저서에서 아내가 넷째 아이 출산에 소극적이었으나 지난해 보수 성향 인플루언서 찰리 커크가 살해된 사건 이후 생각이 바뀌었다고 적었다.



우샤 여사는 캘리포니아에서 태어난 인도계 미국인으로 변호사 출신이다. 2010년 예일대 로스쿨 재학 중 토론 모임에서 밴스 부통령을 만나 결혼했다. 남편이 부통령에 취임한 뒤 대형 로펌을 떠나 아동 문해력 증진 활동에 힘쓰고 있다.



밴스 부통령 가족은 앞으로 미 버지니아주 북부 미들버그의 저택을 임차해 더 많은 시간을 보낼 예정이라고 CNN이 전했다. 이는 우샤 여사와 자녀들이 워싱턴의 관심에서 벗어나 보다 평범한 일상을 누릴 수 있도록 하려는 것이라고 소식통들은 설명했다.



우샤 여사는 최근 ABC뉴스 인터뷰에서 세컨드 레이디로서의 삶과 육아에 관해 “우리가 하는 모든 일이 대중의 시선 아래 있다”며 “아이들이 장난을 치거나 아프면 사람들은 모두 그것을 보게 된다”고 말했다.



이어 “아이들의 일상 대부분은 사적으로 지키려고 하지만, 공개적인 자리에서는 아이들이 그냥 아이답게 행동하도록 두고 자연스럽게 받아들이려 한다”고 밝혔다.

