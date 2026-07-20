박솔뫼 ‘사과’ 이효석문학상 대상

제27회 이효석문학상 대상에 박솔뫼 작가의 <사과>가 선정됐다고 이효석문학재단이 20일 밝혔다.
수상작은 서로의 일상에 스며들었던 두 인물이 서서히 흩어지는 과정을 그린 작품이다. 심사위원단은 “명료한 문장으로 결코 요약되지 않는 실재의 질감이 내내 활자 너머에서 육박해 오는 작품”이라고 평했다.
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입력 2026.07.20 20:31
수정 2026.07.20 20:32펼치기/접기
제27회 이효석문학상 대상에 박솔뫼 작가의 <사과>가 선정됐다고 이효석문학재단이 20일 밝혔다.
수상작은 서로의 일상에 스며들었던 두 인물이 서서히 흩어지는 과정을 그린 작품이다. 심사위원단은 “명료한 문장으로 결코 요약되지 않는 실재의 질감이 내내 활자 너머에서 육박해 오는 작품”이라고 평했다.
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