박솔뫼 ‘사과’ 이효석문학상 대상

제27회 이효석문학상 대상에 박솔뫼 작가의 <사과>가 선정됐다고 이효석문학재단이 20일 밝혔다.



수상작은 서로의 일상에 스며들었던 두 인물이 서서히 흩어지는 과정을 그린 작품이다. 심사위원단은 “명료한 문장으로 결코 요약되지 않는 실재의 질감이 내내 활자 너머에서 육박해 오는 작품”이라고 평했다.