‘불펜 변신’ KIA 이의리 “구속보다 힘 싣기…1이닝에 몰입을 쏟는 좋은 경험”

부상·부진 등 딛고 안정감 되찾아 후반 첫 4연전 3경기 등판 ‘합격점’

이의리(24·KIA·사진)는 지난 16일부터 열린 SSG와의 후반기 첫 4연전에서 3경기에 등판했다. 엔트리 등록 첫날인 16일에는 0-6으로 뒤진 8회말 마운드에 올라 1이닝 무실점으로 불펜 변신의 시작을 알렸다.



17일에는 5-3으로 앞선 4회말 2사 1루에서 선발 시라카와에 이어 등판해 1.1이닝을 안타와 볼넷 없이 3탈삼진 무실점으로 막고 승리투수가 됐다. 하루를 쉰 뒤 19일에도 6회말 1사에서 나서 1.1이닝 1피안타 무실점으로 호투했다.



2021년 KIA의 1차 지명으로 입단한 이의리는 신인왕을 차지했고, 2022년과 2023년 2년 연속 두 자릿수 승리를 거뒀다. 도쿄 올림픽과 2023년 월드베이스볼클래식(WBC)에서도 국가대표팀 선발투수로 활약했다.



하지만 2024년 팔꿈치 수술을 받은 후 긴 부진을 겪었고, KIA는 약 두 달 동안 재정비 시간을 준 뒤 후반기부터 이의리를 불펜으로 돌렸다. 선발로는 기복이 심했지만 중간계투로 나선 3경기에서는 안정감을 되찾았다.



이의리는 “지금은 더할 나위 없이 좋지만 만족하기에는 이르다. 선발로 돌아가기보다는 더 확실하고 안정된 모습을 보여줘야 한다”고 말했다.



올해 두 차례 2군에 내려갔을 때도 퓨처스리그 성적은 나쁘지 않았다. 문제는 구위보다 1군 타자를 상대하는 방식이었다.



그는 “2군에서는 마음이 편했지만 1군에서는 타자를 상대하는 방법을 놓치고 있었다”며 “울산에서 던질 때 타자와 승부를 하는 데 집중하면서 내 공을 던지는 느낌을 찾았다”고 말했다.



데뷔 이후 가장 큰 숙제였던 제구에 대한 집착도 내려놓기 시작했다. 이의리는 “예전에는 좋은 구종을 지시대로 던지는 데만 집중했다. 이번에는 타자의 반응과 노리는 코스까지 생각하며 던졌다”면서 “볼과 스트라이크만 생각하는 데서 벗어나 오랜만에 타자와의 승부에 몰입했다”고 설명했다.



구속보다 공에 힘을 싣는 감각도 되찾고 있다. 그는 “연투했던 17일 공이 가장 좋았다. 박성한에게 던진 초구 직구가 가장 마음에 들었는데 구속은 시속 149㎞로 가장 느렸다”며 “구속보다 코스와 힘을 싣는 방식이 더 중요하다는 걸 느꼈다”고 말했다.



주변의 기대도 이제는 부담보다 힘이 된다. 이의리는 “부진해서 2군에 갔는데도 복귀 때마다 ‘천군만마가 돌아온다’는 표현을 보며 많은 기대를 받고 있다는 사실이 감사했다”면서 “이번에는 그런 관심이 오히려 긍정적으로 작용했다”고 했다.



당분간은 불펜에서 중요한 순간을 맡는다. 그는 “몸은 선발 때보다 힘들지만 마음은 오히려 편하다. 순간의 몰입을 1이닝에 쏟는 좋은 경험이다. 팀에서 시키는 대로 열심히 던지겠다”며 웃었다.

