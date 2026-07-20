김시우, 디오픈 챔피언십 공동 6위

메이저 대회 ‘최고 성적’ 기록

김시우(사진)가 올 시즌 마지막 메이저 대회인 제154회 디오픈 챔피언십에서 최종 라운드 한때 공동 선두에 오르고도 공동 6위로 대회를 마쳤다. 올해 39세인 라이언 폭스(뉴질랜드)는 마지막 홀에서 ‘끝내기 버디’를 성공해 메이저 대회 첫 우승을 달성했다.



김시우는 20일 영국 잉글랜드 사우스포트의 로열 버크데일 골프클럽(파70)에서 열린 대회 최종 라운드에 버디 2개, 보기 4개로 2오버파 72타를 쳤다. 최종 합계 6언더파 274타를 기록한 김시우는 루카스 허버트(호주), 케이시 자비스(남아프리카공화국)와 함께 공동 6위에 올랐다.



샘 번스(미국)에게 2타 뒤진 공동 2위로 최종 라운드를 시작한 김시우는 5번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 홀 70㎝ 옆에 붙여 첫 버디를 잡은 데 이어 6번 홀(파4)에서 5.5m 거리의 세 번째 샷을 퍼터로 홀에 넣어 10언더파 단독 선두로 나섰다. 그러나 11번(파4)·12번(파3) 홀에서 연속 보기를 하면서 9언더파로 먼저 경기를 마친 캐머런 영(미국)에게 선두를 내줬고, 16번 홀(파4)과 18번 홀(파4)에서도 타수를 잃어 순위가 밀렸다. 김시우는 지난해 PGA 챔피언십의 공동 8위를 넘어서는 자신의 메이저 대회 최고 성적을 내며 시즌 10번째 ‘톱10’을 기록했다. 한국 선수가 미국프로골프(PGA) 투어에서 한 시즌 열 차례 ‘톱10’에 오른 건 처음이다. 이날 발표된 세계랭킹에서는 개인 최고 타이인 18위로 3계단 뛰어올랐다. 올 시즌 페덱스컵 랭킹은 7위다.



이 대회 전 세계랭킹이 56위였던 폭스는 버디 5개, 보기 3개로 2타를 줄여 최종 합계 10언더파 270타를 기록, 영을 한 타 차로 제치고 ‘클라레 저그’를 차지했다. 2022년까지 유럽 투어인 DP월드투어에서 주로 활동하다가 2023년 주무대를 PGA 투어로 옮긴 뒤 지난해 2승을 거둔 폭스는 세계에서 가장 오래된 골프대회인 디오픈에서 3승째를 기록했다. 우승 상금은 320만달러다. 세계랭킹은 22위로 올라섰다. 폭스는 “어젯밤 아이들과 전화 통화를 했는데 ‘우승 트로피를 가져와달라’고 하더라. 멋진 선물이 될 것”이라고 말했다. 그는 이어 “나는 30세에 DP월드투어 신인이었고, 37세에 PGA 투어 신인이었으며 39세에 메이저 챔피언이 됐다”며 웃었다.

