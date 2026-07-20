‘꾸준한 성적’ 중경고의 철학…1학년부터 차근차근 “실력보다 인성”

‘유스컵’ 서울권역 대표 강자…이번 대회도 1학년 위주로 출전 모교 지도자 된 이재훈 코치 “마음가짐·운동장서 태도가 중요”

중경고는 1~2학년이 출전하는 유스컵의 강자다. 서울권역을 대표하는 축구 명문인 중경고는 지난해 백록기 유스컵 정상에 오른 데 이어 올해 금강대기 유스컵에서도 우승을 차지했다. 이번 대통령금배 유스컵에서도 우승 후보 충남 신평고와 1-1로 비기며 경쟁력을 입증했다.



꾸준한 성과를 내는 배경에는 저학년 육성을 최우선으로 삼는 최운범 감독과 이를 현장에서 뒷받침하는 이재훈 코치(사진)가 있다.



2004년부터 중경고를 이끌고 있는 최 감독은 무엇보다 1학년 육성을 중요하게 여긴다. 그는 경향신문 인터뷰에서 “고학년이 될수록 성적을 내야 하기 때문에 전술적인 부분에 집중할 수밖에 없다”며 “1학년 때 선수들의 장단점을 충분히 파악해둬야 이후 상황에 맞는 개별 지도가 가능하다”고 설명했다.



이 같은 철학은 유스컵 운영에도 그대로 반영된다. 유스컵이 처음 도입됐을 당시에는 1학년 선수들만 출전시킨다는 원칙을 세웠다. 이후 공식 대회에 나갈 기회를 얻지 못하는 2학년 선수가 늘어나면서 지금은 일부 2학년에게도 문을 열어주고 있다. 이번 대통령금배 역시 본대회에 출전한 2학년은 휴식을 취하고, 나가지 못한 선수들은 유스컵에서 실전 경험을 쌓고 있다. 최 감독이 3학년과 저학년을 모두 세밀하게 지도하기란 쉽지 않다.



그래서 가장 든든한 조력자가 중경고 출신의 이 코치다.



선수 시절 최 감독의 지도를 받은 이 코치는 모교 지도자로 돌아와 저학년부를 전담하고 있다. 그는 2023년과 올해 금강대기 유스컵 우승, 지난해 백록기 유스컵 우승을 이끌었다. 이 코치는 “모두 선수들을 잘 만난 덕분이다. 내가 선수복이 많은 것 같다”며 “선수 시절부터 감독님과 함께했고 지도자가 된 뒤에도 오랜 시간 호흡을 맞추며 신뢰를 쌓았다. 선수 때부터 감독님의 지도 스타일을 좋아했고, 그 인연이 지금까지 이어지고 있다”고 말했다.



지도 방식도 최 감독의 철학을 그대로 이어받았다. 이 코치는 정말 필요한 상황이 아니면 경기 중 선수들에게 말을 아낀다. 그는 “감독님은 선수 시절부터 자유를 많이 주셨고 편안하게 경기할 수 있는 환경을 만들어주셨다. 나 역시 그런 지도 방식이 좋다”고 했다.



이 코치가 저학년을 지도하며 가장 중요하게 생각하는 가치는 인성이다. 그는 “실력도 중요하지만 마음가짐과 운동장에서의 태도가 더 중요하다고 생각한다”고 강조했다. 1학년부터 차근차근 선수를 성장시키는 육성 철학, 지도자 간의 깊은 신뢰, 그리고 실력만큼 인성을 중시하는 문화가 중경고의 꾸준한 성과를 떠받치는 원동력이다. 요즘은 대부분의 고교축구대회가 본대회와 함께 저학년 선수들이 출전하는 유스컵을 운영한다. 대학 입시를 앞둔 3학년들이 본대회에 집중하면서, 실전 경험이 부족한 1~2학년들에게는 자신의 기량을 펼칠 수 있는 소중한 무대다.



국내 최고 권위를 자랑하는 대통령금배도 2022년부터 유스컵을 병행하고 있다. 일부 학교는 유스컵에만 출전하지만, 충남 신평고와 서울 보인고, 서울 영등포공고 등 강팀 대부분은 본대회와 유스컵을 함께 운영하며 저학년 육성에 힘을 쏟고 있다.

