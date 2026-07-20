개도국에 ‘AI 원조’도 추진한다

ODA 연계 ‘K-AI 패키지’ 신설

정부가 ‘K-AI 패키지’ 사업을 신설해 AI를 활용한 유상 공적개발원조(ODA)를 추진한다. 개발도상국에 교육, 수자원 등 인프라와 관련된 AI 솔루션을 제공하고 이를 뒷받침할 데이터센터와 전력시설도 함께 구축하는 것이 골자다.



정부는 20일 정부세종청사에서 열린 대외경제장관회의에서 이 같은 내용이 담긴 ‘K-AI 패키지 추진전략’을 발표했다. AI 패키지는 대외경제협력기금(EDCF)을 통해 개도국에 구축하고 있는 인프라에 AI 솔루션, AI 데이터센터, 신재생에너지 발전설비 등을 연계 지원하는 새로운 ODA 사업 모델이다.



정부는 한국이 강점을 가진 수자원·보건·에너지·교통·농업·문화·교육 등 7개 분야에서 AI 솔루션을 제공할 계획이다. 가령 수자원의 경우 AI가 정수 수질 데이터를 실시간 분석, 제어해 정수처리를 자동화하거나 실시간 기상정보 등을 반영해 신재생에너지 발전출력을 자동 제어하는 등 AI 데이터를 활용해 효율적인 인프라 운영을 돕는 것이다.



AI 솔루션 운영을 뒷받침할 수 있도록 AI 데이터센터를 ODA 지원을 받는 국가나 해외 등에 구축하는 방안도 함께 추진한다. 전력 여건을 함께 고려해 태양광, 풍력 등 신재생에너지 공급시설 등도 옵션에 포함할 방침이다. 제2 국립암센터를 계획 중인 몽골에 AI 암진단, AI 병원정보 시스템 구축을 지원하는 등 ODA 지원을 받는 국가에서 이미 계획 중인 EDCF 사업에 AI 패키지를 적용하는 방안도 협의한다. 정부는 ODA 지원을 받는 국가의 AI 관련 법, 제도, 표준 설계에 참여함으로써 국내 기업의 해외 진출에 우호적인 환경이 조성될 것으로 기대하고 있다.

