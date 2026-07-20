‘초장기 기술투자펀드’ 8800억원 조성

연내 신설, 재원 77% 정부가 부담…최대 7년 투자, 존속기간은 15년

금융위원회가 올해 4분기 국민성장펀드 내 신설을 추진 중인 ‘초장기 기술투자펀드’의 재원 약 80%를 정부가 부담하고, 펀드 투자기간은 최대 7년, 유지기간은 최대 15년까지 늘리기로 했다.



금융위는 20일 서울 여의도 한국산업은행 IR센터에서 ‘초장기 기술투자펀드 공청회’를 열고 재원 분담 구조와 투자 대상 요건 등 펀드 운용에 관한 세부내용을 발표했다.



이억원 금융위원장은 “총 8800억원의 초장기 기술투자펀드 재원 중 6800억원을 첨단전략산업기금과 재정이 부담해 민간자본 모집 및 결성 부담을 크게 낮췄다”고 밝혔다. 첨단전략산업기금 6000억원에 재정 800억원을 후순위로 얹어 정부 출자 비율을 전체의 77% 이상으로 대폭 끌어올린 것이다.



나머지 2000억원은 민간 출자금으로 채운다. 민간 출자금의 40%(800억원)에 대해서도 손실이 발생하면 정부 재정이 먼저 손해를 보도록 했다. 이날 공청회에선 투자 대상 요건 등 구체적인 내용도 처음 공개됐다.



투자 대상은 기술력을 갖췄지만 사업화 과정에서 자금난을 겪는 기업이다. 펀드의 수명을 뜻하는 ‘존속기간’도 늘렸다. 기존 정책펀드가 통상 8~10년 안에 투자와 회수를 마무리하는 것과 달리, 이 펀드는 존속기간을 최대 15년까지 확대했다. 실제 투자기간도 최대 7년까지 허용하기로 했다.



차세대 반도체나 첨단 신약처럼 연구·개발부터 사업화까지 오랜 시간이 걸리는 분야의 기술기업에 성장할 수 있는 충분한 시간을 보장한다는 취지다.



공청회 토론에서는 “양자컴퓨팅이나 우주항공, 첨단바이오 분야는 상용화까지 통상 10년 이상 걸리는데, 이들 기업이 겪는 자금난의 본질은 모험자본 자체가 부족해서라기보다 중요한 성과를 눈앞에 둔 시점(마일스톤)에 후속 투자가 끊기는 데 있다”는 지적이 나왔다.



이 같은 문제점을 고려해, 모태펀드에서 이미 투자받은 기업이 초기 투자 이후 후속 투자를 받을 경우에는 우대될 수 있도록 했다.

