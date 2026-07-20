상반기 반도체 ‘신입 채용’ 공고 급증

잡코리아 “작년 대비 47% 증가” 전체의 12.2%…5년 내 비중 최고

올해 상반기 반도체 업종 신입 채용 공고가 크게 증가한 것으로 나타났다.



채용플랫폼 잡코리아는 올해 상반기 반도체 업종 신입 채용 공고 수가 지난해 같은 기간에 비해 47% 증가했다고 20일 밝혔다.



신입과 경력을 포함한 반도체 업종 전체 채용 공고 수는 전년 동기 대비 약 20% 늘어나 전체 업종 증가폭(14%)을 크게 웃돌았다.



올해 상반기 반도체 업종 전체 채용 공고 중 신입 비중은 12.2%였는데, 이는 최근 5년래 가장 높은 비중이다. 경력직 중심이었던 반도체 분야 채용문이 신입 지원을 준비하는 취업준비생들에게도 좀 더 열린 것이다.



잡코리아는 “최근 SK하이닉스, 삼성전자 등 주요 대기업 채용이 활발히 이뤄지면서 관련 사업 전체 채용 공고 증가로 이어졌다”고 밝혔다. 잡코리아에 따르면 국내 반도체 기업뿐 아니라 엔비디아, 마이크론도 올해 상반기 채용 공고 수가 벌써 지난해 연간 공고 수의 약 1.5배에 도달했다.



구직자들의 반도체 기업 관심도 높아지고 있다. 최근 채용을 진행한 SK하이닉스는 잡코리아 내 검색량이 지난해 대비 180% 늘었다. 채용 소식을 받기 위해 ‘관심기업’으로 등록한 경우도 주요 반도체 기업에서 모두 크게 증가했다.



잡코리아는 올 하반기 채용을 앞두고 반도체, 2차전지 직종 취업을 희망하는 구직자를 대상으로 한 하이테크 채용관을 운영하고 있다. 이곳에선 약 5000개 공고를 실시간으로 확인할 수 있다.

