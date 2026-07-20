“한국 타이폰 배치 땐 러 위협 간주해 대응”

미 중거리 미사일 체계에 러 외교차관 경고 메시지

안드레이 루덴코 러시아 외교차관이 한국이 미국의 중거리 지상발사 미사일 체계인 ‘타이폰(Typhon)’을 배치할 경우 그에 비례하는 대응이 있을 것이라고 경고했다.



루덴코 차관은 19일(현지시간) 타스통신 인터뷰에서 “현재로서는 한국이 자국 영토에 미국 타이폰 시스템을 배치하려 한다는 정보를 가지고 있지 않다”면서도 “만약 그런 상황이 발생한다면 이를 러시아 안보에 대한 위협으로 간주할 것이며 그에 상응하는 대응이 뒤따를 것”이라고 말했다.



타이폰은 대함·대지 공격용 중거리 미사일 발사 시스템이다. 토마호크 순항미사일, SM-6 다목적 미사일을 발사할 수 있다. 토마호크 미사일의 경우 최대 사거리가 약 1600㎞에 달해 일본 남부에 배치되면 중국 동부와 러시아 극동 일부 지역까지 사정권에 넣을 수 있다.



미군은 지난달 일본 자위대가 참가하는 다국적 합동 훈련인 ‘밸리언트 실드’에 타이폰을 투입하고 일본 가고시마현 가노야 항공기지에 이를 일시 배치했다. 이때 배치된 타이폰은 오는 9월 미군과 일본 육상자위대 정례 연합 훈련인 ‘오리엔트 실드’에서도 사용되며 10월 중순 철수해 일본 내 미군기지에 보관될 예정이다. 타이폰은 지난해 9월에도 일본에 배치됐지만 수개월 뒤 철수했다.



당시에도 타이폰의 일본 전개를 두고 러시아와 중국의 반발이 이어졌다. 중국은 관영 언론을 통해 “미·일 훈련과 타이폰 전개가 일본 내 반발과 역내 안보 우려를 불러오고 있다”고 비판했고 러시아는 “타이폰 체계는 러시아의 국익과 안보를 위협한다”고 경고했다. 이날도 루덴코 차관은 “일본이 자국 영토를 미국 중거리 미사일 시스템 배치 장소로 제공하는 것은 배치 기간과 관계없이 아시아·태평양 지역 안정과 러시아 극동 안보에 심각한 부정적 영향을 미치고 러시아 극동 국경에 직접적 위협을 조성하는 조치”라고 비판했다.



한편 김정은 북한 국무위원장의 러시아 방문에 관해서는 “올해도 다양한 수준에서 북한과 활발한 접촉이 계속되고 있다”며 2024년 6월 평양에서 체결된 북·러 포괄적 전략적 동반자 관계 조약을 “전통적으로 우호적이었던 양국 관계를 질적으로 새로운 동맹 수준으로 끌어올렸다”고 평가했다.



이어 “새로운 기본 조약의 정신과 조문에 따라, 정부 간 위원회를 통해 실무 분야 등 양국 관계를 더욱 발전시키기 위한 집중적인 작업을 진행하고 있다”고 했다.

