제주 서귀포 ‘더데오름’ 지하에 ‘산방산’ 크기 용암돔 숨어있다

지질도 위한 시추 과정에서 확인

제주 서귀포에 있는 작은 오름인 ‘더데오름’ 지하에 산방산 규모에 버금가는 거대한 용암돔이 숨어 있는 것으로 확인됐다.



한라산연구부는 제주 전역의 화산활동사를 규명하는 ‘제주 전역 지질도 구축’ 연구과제 수행 과정에서 서귀포 상예동 더데오름에서 북동쪽으로 약 200m 떨어진 시추공에서 거대한 조면암질 용암돔 흔적을 확인했다고 20일 밝혔다. 조사 결과 지표에서 약 109m 깊이까지는 여러 용암층과 퇴적층이 번갈아 나타났다.



반면 지하 109m부터 현재 시추공 최하부인 330m까지 약 221m 구간에서는 더데오름을 구성하는 암석과 동일한 조면암이 연속적으로 분포하고 있었다.



이 같은 시추자료와 인근 더데오름과의 지형적 관계를 종합하면 더데오름 용암돔은 최소 해발 -132m 지점부터 더데오름 정상부 표고 228.4m까지 최소 360m 이상의 규모를 지닌 것으로 추정된다. 이는 제주의 대표적 용암돔인 산방산(고도 395m, 비고 345m)과 견줄 만한 규모다.



연구부는 이번 조사 결과 비교적 낮은 오름인 더데오름이 과거에는 산방산과 같은 거대한 용암돔 형태였을 것으로 추정하고 있다. 이후 오랜 시간에 걸쳐 주변 용암류에 덮이면서 현재와 같은 작은 오름 형태로 남았을 가능성이 크다는 분석이다.



특히 시추 진행 중인 지하 330m에서도 조면암체 하부 경계가 확인되지 않은 만큼 실제 화산체 규모는 이보다 더 깊은 곳까지 이어질 가능성도 있다.



더데오름 조면암돔은 산방산의 현재 기저 고도인 해발 50m보다 182m 이상 낮은 지점(해발 -132m 이하)에서부터 형성되기 시작한 것으로 추정된다.



이에 따라 산방산과 비슷한 시기에 형성됐거나 그보다 앞섰을 가능성이 검토되고 있다.

