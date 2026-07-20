전국 호우 피해 신고 1044건, 21일도 내린다 “최대 120㎜”

이재민 92명…인명피해는 없어 3개 시도 재난특교세 추가 지원

주말을 넘겨서도 계속된 집중호우로 전국 곳곳에서 주택과 도로가 물에 잠기고 토사와 낙석이 밀려 내려오는 등 피해가 잇따랐다. 21일에도 수도권과 경북 북부 등 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 폭우가 예보돼 추가 피해가 우려된다.



20일 중앙재난안전대책본부(중대본) ‘호우 대처상황 보고’를 보면, 이날 오후 4시 기준 주택·도로 침수, 토사·낙석 유출 등 피해 신고는 총 1044건이었다. 다행히 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 잠정 집계됐으나 주택 침수와 산사태, 옹벽 붕괴 우려 등으로 대구·세종·경기·충북·충남·경북 등 6개 시도에서 이재민 92명이 임시주거시설 등에 머물고 있다.



지난 17일부터 이날 오후 5시까지 누적 강수량은 경북 영주 209.9㎜, 경기 파주 205.5㎜, 경기 동두천 204.0㎜, 서울 강서 186.0㎜, 경기 양주 173.0㎜, 강원 홍천 168.5㎜ 등이었다.



지난해 대규모 산불 피해를 본 경북 안동·의성 지역 주민들은 제헌절 휴일과 주말에 쏟아진 폭우로 이중고를 겪고 있다. 특히 산불 이재민들이 지내는 안동 일직면과 의성 구계리 임시주택 20동에 빗물과 토사가 유입돼 침수 피해가 발생했다. 거주민들은 임시주택에서 나와 현재 경로당과 의성체육관 등에서 생활하고 있다.



지난 주말에는 경기 양주 광사동 단독주택 건물의 축대가 무너져 거주자 1명이 다쳤고, 고양 덕양구 화전동 일대 15가구가 침수 피해를 봤다. 강원 영월군 국도 31호선 녹전교차로 일대와 태백산 등 4개 국립공원 56개 구간의 통행도 제한됐다.



장맛비는 이번주까지 이어질 것으로 예상된다. 기상청에 따르면 21일까지 수도권 등 중부지방을 중심으로 최대 120㎜ 비가 내릴 것으로 전망된다.



행정안전부는 이번 집중호우로 피해를 본 경기·강원·경북 등 3개 시도에 재난안전특별교부세 16억원을 추가 지원하기로 했다. 재난특교세는 피해시설 응급 복구와 이재민 구호, 토사·낙석 제거, 위험시설 긴급 안전조치 등에 쓰인다. 대구·경북 지역에는 호우 피해 복구와 함께 폭염 대응을 위한 재난구호지원사업비 1억2000만원도 지원한다.



행안부는 현재 중대본 2단계를 가동하고 피해 상황을 관리하고 있다고 밝혔다. 행안부 관계자는 “이번 재난특교세 지원은 피해지역의 신속한 응급 복구와 산사태 등 2차 피해 방지를 위한 선제적 조치”라고 설명했다.

