화재 쿠팡 물류센터 5층엔 리튬 배터리 로봇 수백대…붕괴 우려에 대피령까지

전기차 20대분…불길 저지 안간힘 인천 서해구, 쿠팡에 ‘구상권’ 검토

지난 18일 발생한 인천 쿠팡 물류센터 화재를 진압하는 과정에서 ‘리튬 배터리’가 다시 위험 요인으로 떠올랐다. 소방은 리튬 배터리를 탑재한 로봇 수백 대가 있는 물류센터 5층으로 불이 번지는 것을 막기 위해 총력을 기울이고 있다. 쿠팡 물류센터는 지하 1층, 지상 8층 건물로 화재는 6층에서 시작했다.



허석경 인천서부소방서장은 20일 물류센터 화재 발생 현장에서 브리핑을 열고 “(물류센터) 5층에는 리튬 배터리를 사용하는 물류창고용 로봇 수백 대가 있다”며 “(여기로) 불이 확산하면 건물 전체로 급격하게 번질 것”이라고 우려했다.



로봇에 탑재된 리튬 배터리 총량은 전기차 20대 규모로 파악됐다. 소방은 리튬 배터리가 있는 5층으로 불이 번지는 것을 막고자 열화상 드론을 활용해 건물 내 열 축적 상황을 실시간으로 확인하며 진화 작업을 벌였다.



소방당국은 화재가 램프(차량 진출입로)를 기준으로 6층 오른쪽(1번 구역)에서 시작해 7층으로 번진 것이라고 밝혔다. 불길은 이후 6층 왼쪽(2번 구역)과 7층으로 추가 확산한 것으로 나타났다. 화재 원인은 아직 밝혀지지 않았다.



건물이 붕괴할 수 있다는 우려도 제기됐다. 인천 서해구는 지난 19일 상황판단회의를 열고 물류센터 램프구역 반경 116m 내 주민 대피령을 내렸다. 임시대피소가 마련된 신현초와 신현북초에는 총 169명(90가구)이 머물고 있다.



소방당국은 물류센터 규모가 크고 내부에 가연물이 많아 완전 진화까지는 수일이 걸릴 것으로 예상한다. 이날 진화 작업에는 특수차량을 포함한 장비 231대와 인원 821명이 투입됐다.



인천경찰청은 ‘석남동 쿠팡 물류센터 화재 수사 전담팀’을 구성했다. 전담팀에는 인천경찰청 광역범죄수사대 소속 광역범죄수사1계와 중대재해수사계 등 경찰관 35명이 편성됐다.



윤호중 행정안전부 장관은 이날 현장을 찾아 “주민들이 불안해하지 않도록 상황을 신속·정확하게 안내하고, 2차 피해가 발생하지 않게 최선을 다해달라”고 당부했다.

