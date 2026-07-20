[속보]‘출전정지 6개월→1개월’ 배재고 징계 감경…봉황대기 출전 길 열렸다

경기 중 5·18 민주화운동을 폄훼하는 응원 구호를 외쳐 징계를 받았던 배재고 야구부가 대한체육회 스포츠공정위원회 재심에서 출전 정지 기간을 6개월에서 1개월로 감경받았다.

대한체육회 스포츠공정위원회(위원장 이영진)는 20일 서울 송파구 올림픽회관에서 제19차 위원회를 열고 대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회가 의결한 배재고 야구부의 6개월 출전 정지 처분을 1개월 출전 정지로 변경했다고 밝혔다. 공정위는 산하 단체 징계에 대한 최종심 역할을 하며, 재심의 결과는 의결과 동시에 효력이 발생한다.

이에 따라 배재고는 다음 달 6일 개막하는 제54회 봉황대기 전국고교야구대회에 출전할 수 있게 됐다. 배재고는 11일 오후 5시 서울 목동야구장에서 인천고와 1회전을 치른다.

이영진 공정위원장은 “배재고 선수들의 행위는 규정 위반에 해당하는 징계 사유”라면서도 “선수들이 광주제일고를 찾아가 사과했고, 피해 당사자들이 용서 의사를 밝히며 선처를 요청한 점을 고려했다”고 밝혔다.

이어 “학생 선수들이 교육 과정에 있는 점 등을 감안할 때 1심에서 결정된 6개월 출전 정지는 과중하다고 판단했다”고 설명했다.

배재고 일부 선수들은 지난달 29일 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와 경기에서 상대 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”, “탱크 데이” 등의 구호를 외쳐 논란을 빚었다.

대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회는 지난 1일 배재고에 6개월 출전 정지와 함께 청룡기 잔여 경기 몰수패를 의결했다.

이후 광주제일고 측의 선처 요청 등이 이어지자 배재고는 지난 8일 대한체육회 스포츠공정위원회에 재심을 청구했다. 대한야구소프트볼협회는 재심 결과에 따라 대회 출전 여부가 달라질 가능성을 고려해 봉황대기 대진 추첨에 배재고를 포함시켰다.

봉황대기는 배재고가 올해 출전할 수 있는 사실상 마지막 전국대회다. 특히 3학년 선수들의 대학 진학과 프로야구 진출에도 영향을 줄 수 있는 만큼 재심 결과에 관심이 모였다.

한편 광주제일고는 다음 달 9일 오전 9시 목동야구장에서 화성동탄BC와 봉황대기 1회전을 치른다. 배재고와 광주제일고가 다시 맞붙으려면 두 팀 모두 결승에 올라야 한다.