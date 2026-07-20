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후티 반군 “사우디 해상 봉쇄···즉각 효력 발생할 것”

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본문 요약

예멘의 친이란 성향 후티 반군이 20일 사우디아라비아에 대한 해상 봉쇄를 선언했다.

예멘 후티 반군이 이란을 대신해 바브엘만데브 해협 봉쇄를 노리고 있다는 보도가 나왔다.

영국 일간 텔레그래프는 15일 예멘 소식통을 인용해 후티 반군이 바브엘만데브 해협 봉쇄를 위한 기반을 다지고 있으며, 소말리아 무장단체 알샤바브와 물밑 협력을 진행 중이라고 보도했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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후티 반군 “사우디 해상 봉쇄···즉각 효력 발생할 것”

입력 2026.07.20 21:38

수정 2026.07.20 21:51

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  • 배시은 기자

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지난 4월5일(현지시간) 예멘 정부군 관계자들이 바브엘만데브 해협을 순찰하고 있다. AP연합뉴스 사진 크게보기

지난 4월5일(현지시간) 예멘 정부군 관계자들이 바브엘만데브 해협을 순찰하고 있다. AP연합뉴스

예멘의 친이란 성향 후티 반군이 20일(현지시간) 사우디아라비아에 대한 해상 봉쇄를 선언했다.

후티 반군 대변인인 야히야 사리는 이날 TV연설에서 “‘눈에는 눈’ 원칙에 따라 범죄 국가인 사우디 적들을 상대로 해상 봉쇄를 선언하며, 이는 즉각 효력이 발생한다”고 말했다.

사리 대변인은 “봉쇄에는 봉쇄로, 모든 사태 악화에는 사태 악화로 대응하겠다”며 “우리는 위대한 우리 국민에게 총동원 및 총동원령을 계속 이행하고, 모든 시나리오와 상황에 철처히 대비하며 전선에 전투원을 지원해줄 것을 촉구한다”고 말했다.

이란의 지원을 받는 후티 반군은 지난 13일 사우디가 자신들의 통제에 있는 사나 공항을 폭격했다고 비난하며 이에 대한 보복으로 사우디 내 공항을 공격하고 휴전 종료를 선언했다.

미국과 이란의 무력충돌로 호르무즈 해협이 사실상 닫힌 가운데, 후티 반군의 사우디 대상 해상 봉쇄 선언으로 홍해 입구인 바브엘만데브 해협 통행까지 어려워질 가능성이 커졌다.

이란 내에서는 호르무즈 해협뿐만 아니라 바브엘만데브 해협의 봉쇄도 필요성도 거론된 바 있다.

호르무즈 이어 또?···예멘 후티 반군, 이란 대신 바브엘만데브 해협 봉쇄 나서나

예멘 후티 반군이 이란을 대신해 바브엘만데브 해협 봉쇄를 노리고 있다는 보도가 나왔다. 영국 일간 텔레그래프는 15일(현지시간) 예멘 소식통을 인용해 후티 반군이 바브엘만데브 해협 봉쇄를 위한 기반을 다지고 있으며, 소말리아 무장단체 알샤바브와 물밑 협력을 진행 중이라고 보도했다. 이 소식통은 텔레그래프에 “후티와 알샤바브 간 협력 징후가 다수 포착되...

https://www.khan.co.kr/article/202607161452001#ENT

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