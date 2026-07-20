창간 80주년 경향신문

오산 공장서 흉기 휘두른 60대 체포···1명 숨지고 1명 중상

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경기 오산시의 한 기계 제작 공장에서 직원이 흉기를 휘둘러 1명이 숨지고 1명이 크게 다쳤다.

경기 오산경찰서는 20일 살인 및 살인미수 혐의로 A씨를 현행범으로 체포해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 이날 오후 6시22분쯤 오산시의 한 기계 제작 공장에서 업체 대표 B씨와 직원으로 추정되는 C씨를 흉기로 찌른 혐의를 받는다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오산 공장서 흉기 휘두른 60대 체포···1명 숨지고 1명 중상

입력 2026.07.20 21:41

수정 2026.07.20 22:19

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가
119 구급대. 경향신문 자료사진

119 구급대. 경향신문 자료사진

거래 관계에 있던 공장에서 흉기를 휘둘러 1명을 숨지게 하고 1명에게 중상을 입힌 60대가 경찰에 붙잡혔다.

경기 오산경찰서는 20일 살인 및 살인미수 혐의로 A씨(60대)를 현행범으로 체포해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 이날 오후 6시22분쯤 오산시의 한 기계 제작 공장에서 업체 사장 B씨(60대)와 인근 업체 사장 C씨(70대)에게 흉기를 휘둘러 C씨를 숨지게 하고 B씨를 다치게 한 혐의를 받는다. C씨는 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌고, B씨는 중상을 입어 치료 중이다.

경찰과 소방당국은 “칼로 사람을 찌르고 있다”는 119 신고를 받고 공동 대응에 나섰다. 경찰은 현장에 출동해 범행 약 40분 만인 오후 7시6분쯤 공장 인근에서 A씨를 검거했다.

A씨는 범행 직후 음독을 시도한 것으로 추정돼 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

경찰 조사 결과 A씨는 B씨가 운영하는 업체와 거래 관계였던 것으로 파악됐다. 다만 구체적인 업무 관계와 범행 동기, A씨와 C씨의 관계는 아직 확인되지 않았다.

경찰 관계자는 “피의자의 입에 거품이 나오는 등 음독한 것으로 의심되는 정황이 있어 병원으로 이송했다”며 “건강 상태를 고려해 우선 치료한 뒤 조사를 진행할 예정”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글