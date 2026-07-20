오산 공장서 흉기 휘두른 60대 체포···1명 숨지고 1명 중상

거래 관계에 있던 공장에서 흉기를 휘둘러 1명을 숨지게 하고 1명에게 중상을 입힌 60대가 경찰에 붙잡혔다.

경기 오산경찰서는 20일 살인 및 살인미수 혐의로 A씨(60대)를 현행범으로 체포해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 이날 오후 6시22분쯤 오산시의 한 기계 제작 공장에서 업체 사장 B씨(60대)와 인근 업체 사장 C씨(70대)에게 흉기를 휘둘러 C씨를 숨지게 하고 B씨를 다치게 한 혐의를 받는다. C씨는 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌고, B씨는 중상을 입어 치료 중이다.

경찰과 소방당국은 “칼로 사람을 찌르고 있다”는 119 신고를 받고 공동 대응에 나섰다. 경찰은 현장에 출동해 범행 약 40분 만인 오후 7시6분쯤 공장 인근에서 A씨를 검거했다.

A씨는 범행 직후 음독을 시도한 것으로 추정돼 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

경찰 조사 결과 A씨는 B씨가 운영하는 업체와 거래 관계였던 것으로 파악됐다. 다만 구체적인 업무 관계와 범행 동기, A씨와 C씨의 관계는 아직 확인되지 않았다.

경찰 관계자는 “피의자의 입에 거품이 나오는 등 음독한 것으로 의심되는 정황이 있어 병원으로 이송했다”며 “건강 상태를 고려해 우선 치료한 뒤 조사를 진행할 예정”이라고 말했다.