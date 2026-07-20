BTS·정호연…세계의 중심에 선 ‘K컬처’

BTS, 월드컵 결승전 하프타임 쇼 무대서 붉은악마 연상 의상 ‘다이너마이트’ 열창 ‘호프’ 배우 정호연, 트로피 공개행사 빛내

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전 하프타임 쇼 무대에 그룹 방탄소년단(BTS)이 마돈나, 저스틴 비버 등 세계적 아티스트들과 함께 섰다. 배우 정호연은 월드컵 트로피 공개 행사에 참석했다. 이번 월드컵은 개회식부터 결승전까지 한국 기반 아티스트들이 대거 참여해 K컬처의 높아진 세계적 위상을 확인할 수 있는 자리였다.



20일 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 월드컵 결승전 하프타임 쇼에 BTS가 등장했다. 마돈나의 오프닝, 베네수엘라 출신 지휘자 구스타보 두다멜이 이끄는 오케스트라 공연에 이어진 무대였다.



한국 축구 국가대표팀을 연상시키는 붉은 계통 옷을 입은 BTS 멤버들은 수십 명의 댄서와 함께 그라운드 위에서 1분40초간 격렬한 퍼포먼스를 선보였다. ‘다이너마이트’를 부르며 원곡 가사 중 “킥 더 드럼(kick the drum)”을 월드컵에 맞춰 “킥 더 볼(kick the ball)”이라고 개사하기도 했다. 다음 비버가 공연했고, 샤키라와 나이지리아 가수 버나 보이가 월드컵 주제가 중 하나인 ‘다이 다이(Dai Dai)’를 부르며 분위기를 달궜다.



밴드 콜드플레이의 크리스 마틴이 월드컵을 위해 작곡한 노래 ‘위 댄스’를 뉴욕 스태튼아일랜드 공립학교 PS22 합창단과 BTS 등 출연진이 함께 부르며 하프타임 쇼는 끝이 났다. 마틴은 이번 쇼를 기획했다.



월드컵 경기 중 하프타임 쇼가 열린 것은 이번이 처음이다. 미국프로풋볼(NFL) 결승전인 ‘슈퍼볼’의 하프타임 쇼를 본뜬 이번 행사는 ‘FIFA 글로벌 시티즌 교육 기금’을 알리는 캠페인 차원에서 마련됐다. 기존 15분인 하프타임을 늘려 기획된 공연에 대해 선수의 경기력에 악영향을 미칠 수 있는 ‘상업적인 미국식 쇼’란 비판도 일각에서 제기됐다. 이를 고려한 듯 하프타임 쇼는 11분여 만에 끝났으나, 무대 설치 등을 포함한 전체 하프타임은 27분에 이르렀다.



BTS는 소속사 빅히트 뮤직을 통해 “월드컵은 어려서부터 즐겨 보던 경기였는데 결승전 첫 하프타임 쇼에 서게 돼 영광이다. 멋진 아티스트, 아이들과 함께 사랑을 외치며 좋은 취지의 공연을 해 기쁘고 마치 꿈을 꾼 기분”이라고 소감을 전했다. BTS는 전날 프랑스 파리에서 유럽 5개 도시 투어 <아리랑>을 마무리한 뒤 곧바로 미국으로 이동해 공연에 참여했다.



최근 개봉한 영화 <호프>에 출연한 배우 정호연은 결승전 시작 전 열린 월드컵 트로피 공개 행사에 등장했다. 스페인 테니스 스타 카를로스 알카라스와 함께 루이비통 앰배서더 자격으로 그라운드에 선 정호연은 상자를 열어 트로피를 선보였다. 정호연은 넷플릭스 시리즈 <오징어 게임>의 세계적 인기몰이, <호프>의 칸 국제영화제 경쟁 부문 초청으로 해외 인지도를 높이고 있다.



2026 월드컵은 개막부터 결승까지 한국을 기반으로 한 아티스트들이 자리를 빛내면서 K컬처의 세계적 위상을 확인하는 무대가 됐다. 캐나다·멕시코·미국이 공동 개최한 이번 대회는 국가별로 열린 첫 경기마다 개막 행사를 치렀는데, 멕시코시티 개막 공연에서는 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스> 주제곡을 부른 싱어송라이터 이재가 세계적인 테너 안드레아 보첼리와 함께 월드컵 주제가 ‘DNA’ 무대를 꾸몄다.



로스앤젤레스 행사에서는 블랙핑크의 리사가 브라질 아티스트 아니타, 나이지리아 래퍼 레마와 주제가 ‘골스(Goals)’ 공연을 함께했다.

