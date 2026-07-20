배재고 봉황대기 출전 가능…출전 정지 징계 6개월→1개월로 감경

청룡기 전국고교야구선수권대회에서 광주일고 선수들을 향해 5·18 민주화운동을 폄훼하는 지역 비하 구호를 외쳐 6개월 대회 출전 정기 징계를 받은 배재고가 마지막 남은 전국대회 출전 기회를 받았다.

대한체육회 스포츠공정위원회는 20일 서울 송파구 올림픽회관에서 열린 제19차 위원회에서 대한야구소프트볼협회 공정위가 내린 기존 징계 기간을 1개월로 감경했다고 밝혔다. 재심의 결과는 공정위 의결 직후 효력이 발생한다. 지난 1일부터 시작된 배재고의 징계는 이달 31일에 종료된다. 이로써 배재고는 다음달 6일 개막하는 제 54회 봉황대기 전국고교야구대회에 출전할 수 있게 됐다.

봉황대기는 배재고가 올해 출전할 수 있는 마지막 전국대회다. 대학 입시와 프로 진출을 앞둔 3학년 학생들은 이번 재심의 결과로 전국 대회에서 어필할 수 있는 기회를 극적으로 얻었다. 배재고는 다음 달 11일 서울 양천구 목동구장에서 인천고와 1회전 경기를 치른다.

배재고 야구부 학생 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제 81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 광주일고 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”, “탱크 데이”라는 구호를 외쳐 큰 파문을 일으켰다. 이에 대해 이영진 공정위 위원장은 “배재고선수들의 행위는 공정위 규정에 위반되는 징계 사유에 해당한다”면서도 “이후 배재고 학생들이 광주일고에 찾아가서 사과하고, 피해자들로부터 용서를 받고 선처를 호소한다는 내용이 있었다는 것을 학교 관계자나 관련된 심판 분들로부터 의견을 청취했다”고 설명했다. 이 이원장은 이어 “또 학생들은 아직 배움의 과정에 있고 장차 대학 입시 등을 감안할 때 피해자로부터 용서를 받은 점 등을 감안해 1심 징계는 과중하다고 봐서 최종적으로 1개월로 감경하는 의결을 했다”고 덧붙였다.

대한야구소프트볼협회는 지난 1일 배재고에 6개월 출전 정지와 남은 경기 몰수패를 의결했다. 지난 6일 배재고 야구부 학생들과 배재고 관계자들은 광주일고를 찾아 사과했고 이규연 광주일고 교장은 다음날 선처를 요청했다.