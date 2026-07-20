“삼전닉스 레버리지 ETF 투자 말라”

한투신탁운용 대표 ‘작심 경고’ “이런 변동성 누구도 예상 못했고 원주 회복해도 ETF는 장담 못해”

삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 운용하는 주요 자산운용사 대표가 20일 “개별(단일)종목 레버리지와 인버스 2배 ETF는 투자하지 말라”고 경고하고 나섰다.



배재규 한국투자신탁운용 대표는 이날 페이스북에 ‘개별종목 레버리지 인버스 2배 상품 성과분석’이란 제목의 글을 게재했다. 배 대표가 이끄는 한국투자신탁운용은 ‘ACE 삼성전자단일종목레버리지’와 ‘ACE SK하이닉스단일종목레버리지’를 운용하는 자산운용사다.



배 대표는 “개별종목 레버리지 ETF를 운용하고 있는 운용사 대표로서 이런 말씀 드려서 죄송하다”며 “누구도 변동성이 이렇게 커질 것이라고 예상을 못한 탓”이라고 밝혔다. 그는 “지금 이런 말씀 드리면 비난을 하시겠지만 지금이라도 신중하게 판단하시길 바란다”고 당부했다.



단일종목 레버리지 ETF 상품을 출시하고 현재 운용 중인 자산운용사 대표가 이례적으로 직접 투자 위험성을 공개적으로 경고한 것이다.



배 대표는 “시간이 흘러 원주(기초자산)가 제자리에 와도 ETF 가격은 제자리에 오지 못할 가능성이 크다”며 “특히 원주의 변동성이 지금처럼 크면 매일 손실이 늘어나는 구조”라고 설명했다.



배 대표는 SK하이닉스 원주와 이를 기초자산으로 한 레버리지 및 인버스의 가격 추이를 담은 사진도 공개했다.



해당 자료에 따르면 SK하이닉스는 지난 5월27일 224만3000원에서 이달 16일 184만2000원으로 17.9% 하락했다. 같은 기간 SK하이닉스 단일종목 레버리지 중 거래량과 운용자산(AUM) 규모가 가장 큰 상품의 손실률은 47.5%에 달했다. 기초자산 하락률의 2배를 단순 적용한 이론상 손실률은 35.8%지만, 실제 손실은 11.7%포인트 더 커진 사실을 보여준다.



SK하이닉스 단일종목 인버스 역시 이론상으로는 원주 주가 하락으로 35.8%의 수익을 내야 하지만 실제로는 31.1% 손실을 기록했다. 이는 원주 주가의 급등락이 반복되면서 ETF 원금 자체가 녹아내리는 ‘음의 복리’ 효과가 작용했기 때문으로 해석된다.

