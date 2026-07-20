쿠팡 물류센터 화재 61시간 만에 큰불 잡혀…완전 진화까진 수일 더 걸릴 듯

소방, 잔불 정리·재발화 방지 계속 인천 서해구, 쿠팡에 ‘구상권’ 검토

인천 쿠팡 물류센터에서 일어난 대형 화재가 발생 61시간여 만인 20일 밤 큰 불길이 잡혔다. 소방당국은 국가소방동원령을 유지한 채 잔불 정리와 재발화 방지 작업 등을 이어갔다.



인천소방본부는 인천 서해구 석남동 쿠팡 제32물류센터에서 일어난 화재를 이날 오후 8시 초진했다고 밝혔다. 지난 18일 오전 6시54분쯤 발생한 지 61시간여 만에 주불이 잡힌 것으로, 국내 물류센터 화재 중 초기 진화가 가장 오래 걸린 화재로 기록될 것으로 보인다. 2021년 6월 쿠팡의 경기 이천 덕평 물류센터 화재는 55시간 만에 초기 진화에 성공했다. 완전 진화까지는 수일이 더 걸릴 전망이다.



이번 화재는 물류센터 차량 진출입로인 램프를 기준으로 6층 오른쪽 구역에서 시작돼 7층으로 번진 뒤 6층 왼쪽 구역으로 확산한 것으로 소방당국은 보고 있다. 소방당국은 경찰을 비롯한 국립소방연구원, 한국전기안전공사 등이 참여하는 합동조사단을 꾸려 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사할 예정이다.



소방당국은 화재 발생 직후 대응 1단계와 2단계를 차례로 발령한 데 이어 국가소방동원령을 내리고 인근 8개 시도 소방력과 장비를 동원해 진화에 나섰다. 그러나 물류센터 건물 규모가 큰 데다 내부에 적재된 다량의 가연성 물질과 복잡한 건물 구조로 진화 작업이 장기화됐다.



특히 리튬 배터리를 사용하는 물류창고용 로봇 수백 대가 보관된 5층으로 불길이 번지는 것이 가장 큰 위험요인으로 지목됐다. 한때 건물 붕괴 우려도 제기됐다. 인천 서해구는 물류센터 램프 구역 반경 116m를 대상으로 주민 대피령을 발령해 주민 202명이 신현초등학교와 신현북초등학교에 마련된 임시 대피소로 이동했다. 주민 대피령은 이날 밤 11시 해제됐다.



김상섭 서해구 부구청장은 화재 수습 및 복구 비용을 보전하기 위해 향후 쿠팡을 상대로 구상권을 행사하는 방안을 검토할 방침이라고 밝혔다. 윤호중 행정안전부 장관은 현장을 찾아 “주민에게 상황을 신속·정확하게 안내하고, 2차 피해가 발생하지 않게 최선을 다해달라”고 당부했다.

