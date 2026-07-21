[단독]잠실 시위 현장 업무에 ‘긴급 심리지원’ 받은 경찰 19명…법적 대응 위한 ‘법률 상담’ 24명

경찰관 19명이 서울 송파구 올림픽공원 ‘개표소 봉쇄 시위’에 대응 과정에서 입은 정신적 피해를 호소하며 심리상담을 받은 것으로 확인됐다. 경찰관 20여명은 시위대를 상대로 한 법적 대응 등을 목적으로 법률상담을 받았다.

20일 이해식 더불어민주당 의원실이 서울경찰청으로부터 제출받은 자료를 보면 개표소 봉쇄 시위 관련해 서울청이 운영하는 ‘긴급 심리지원’을 이용한 경찰관은 지난 14일 기준 총 19명으로 파악됐다.

계급별로는 일선서 관리자급인 경정 1명과 경감 2명을 비롯해 경위 2명, 경사 5명, 경장 6명, 순경 3명 등이다. 서울청은 이들을 대상으로 방문 상담을 진행하고, 필요시 후속 상담·병원 연계 전문의 진료 등을 지원 중이라고 밝혔다.

경사 1명은 정신적 피해를 호소하며 ‘공무상요양’ 승인을 신청했다. 경찰은 향후 인사혁신처 심사에서 공무상요양이 승인되면 치료비와 특별위로금 등을 지급할 예정이다.

서울 송파경찰서에 설치된 ‘현장 법률상담소’를 이용한 경찰도 총 24명으로 집계됐다. 경정 1명, 경감 2명, 경위 4명, 경사 6명, 경장 7명, 순경 4명 등이다. 경찰은 이들을 대상으로 시위 관리 과정에서 발생한 피해에 대한 법률적 권리 구제 절차와 지원 제도 등을 안내했다.

앞서 개표소 봉쇄 시위 현장에서 시위대로부터 피해를 당한 경찰관이 나오자 박정보 서울경찰청장은 지난달 10일 직원들에게 보낸 서한을 통해 심리 및 법률 지원 등을 제공하겠다고 밝혔다. 박 청장은 당시 “부당한 피해를 입고 자긍심에 상처를 받은 동료 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전한다”고 했다.

일부 시위 참가자들은 현장에 투입된 경찰관의 외모·복장 등에 문제 삼아 ‘중국 경찰’, ‘선거관리위원회 직원이 위장했다’고 주장하며 폭행했다. 일부는 경찰을 촬영한 영상·사진을 SNS에 유포하기도 했다. 경찰에 침을 뱉은 시위 참가자는 지난달 공무집행방해 혐의로 구속됐다.

이해식 의원은 “국민의 참정권을 위해 현장을 지킨 경찰관들이 오히려 폭행과 협박, 신상 유포 등에 따른 외상후스트레스장애(PTSD)로 심리상담과 법률 지원까지 받고 있다”며 “공무 수행 중 발생한 폭행과 협박 등 불법행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정히 대응해 다시는 같은 피해가 반복되지 않도록 해야 한다”고 밝혔다.