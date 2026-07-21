산불 이재민 덮친 폭우···임시주택 141동이 ‘산사태 영향권’

“산불이 집을 다 불태우더니 이번에는 폭우에 집이 떠내려갔니더. 하늘도 무심하지.”

경북 안동시 일직면 귀미리 산불 이재민 임시주택단지에서 20일 만난 권모씨(70대)가 망연자실한 표정으로 말했다.

이곳은 지난해 3월 산불로 집을 잃은 이재민 10가구가 모여 살던 보금자리였다. 하지만 전날 폭우로 인근 안망천이 범람하면서 빗물과 토사가 단지를 덮쳤고 임시주택들은 물에 떠밀려 이리저리 흩어졌다.

파손된 임시주택은 추가 사고를 막기 위해 전날 모두 철거됐다. 단지를 둘러싸던 흰색 철제 울타리는 곳곳이 꺾이고 뒤틀린 채 남아 있어 당시의 긴박했던 상황을 짐작하게 했다.

임시 거처마저 잃은 이재민 15명은 마을회관과 경로당에 나눠 머물며 무더위 속 대피 생활을 이어가고 있었다.

경북도에 따르면 지난 17일부터 이날 오후 4시까지 안동지역 누적 강수량은 남선면 211.0㎜, 옥동 106.6㎜ 등에 이른다. 일직면에도 한때 시간당 60㎜가 넘는 폭우가 쏟아졌다. 불어난 물에 현관문이 열리지 않자 일부 주민은 창문을 통해 가까스로 빠져나왔다. 집 안에 물이 허리 높이까지 들어찬 90대 주민은 119구조대원 등에 업혀 대피하기도 했다.

임옥자 귀미리 이장은 “주민들을 대피시키라는 연락을 받고 나왔는데 순식간에 집이 둥둥 떠내려 갔다”며 “다행히 사람은 다치지 않았지만 이재민들은 또 오갈 곳 없는 신세가 됐다”고 말했다.

주민들은 이번 피해를 단순한 자연재해로 볼 수 없다고 주장했다. 평목교 아래 교각 사이의 좁은 물길에 산불 피해목과 나뭇가지가 걸리면서 물이 제대로 빠져나가지 못했고, 불어난 하천물이 마을로 넘쳤다는 것이다. 주민들은 7년가량 교량 개선을 요구했지만 예산 문제 등으로 해결되지 못했다고 했다.

안동시 관계자는 “교각이 상류에서 떠내려온 나뭇가지 등이 걸릴 수 있는 구조”라며 “물의 흐름을 방해해 재해위험 요인이 될 수 있는 것은 맞다. 교량 개선 방안을 놓고 경북도와 협의하고 있다”고 말했다.

의성에서도 산불 이재민들이 이번 폭우로 다시 수해를 입었다. 의성군 단촌면 구계리 등에서는 산불 임시주택에 살던 17가구 27명을 포함해 모두 34가구 50명이 수해 이재민으로 분류됐다.

산불 이재민 임시주택의 안전 우려는 다른 지역에도 남아 있다. 경북지역에 설치된 임시주택 2624동 가운데 141동은 산림청이 지정한 산사태취약지역 65곳 인근에 있는 것으로 파악됐다.

경북도도 산사태 발생 시 이들 임시주택이 영향권에 들 가능성이 있다며 자체적으로 ‘산사태 취약지역’으로 정해 관리하고 있다. 특히 대형 산불 피해를 본 경북지역은 이번 집중호우로 산사태 위험이 더 커진 상태다.

김진덕 영덕산불대책위원회 상임위원장은 “산사태 대비라고 해봐야 모래주머니 몇 개를 쌓아둔 정도”라며 “기후변화로 시간당 수십㎜의 폭우가 쏟아지는데 모래주머니 몇 개로 막을 수 있겠느냐. 주민들은 이제 비만 오면 불안해 한다”고 말했다.

경북지역에서는 2023년 7월 극한호우로 산사태가 잇따르면서 25명이 숨지고 2명이 실종되는 대규모 인명피해가 발생했다. 경북도 관계자는 “산사태취약지역 인근 임시주택을 대상으로 호우 대비 합동 점검을 실시하고 있다”며 “안전기동대가 수시로 현장을 살피는 등 주민 안전 확보에 만전을 기하겠다”고 말했다.