“잔금일 연초로 바꿨어요” 가슴 졸이는 주택담보대출 시장

잔금 날짜 월초로, 아예 내년으로 ‘눈치 싸움’ 부동산 대토론회 게시판 절반, ‘주택금융’ 성토

최근 부동산 중개업소에 서울 아파트를 내놓은 A씨는 최근 잔금일을 연말에서 내년 2월로 미뤘다. 대부분 아파트를 대출받고 매매하기 때문에 연말로 갈수록 대출 문이 아예 닫힌다는 걸 고려해서다. 그는 “세입자 만기에 맞춰 올해 12월 잔금으로 아파트를 내놓으니 보러 오는 사람이 없어 내년 2월로 미뤘다”고 말했다.

서울 강서구 아파트를 팔고 마포구 아파트를 매수하며 이른바 ‘갈아타기’ 계약을 한 B씨는 오는 9월 약 4억원의 대출을 받아 잔금을 치르려 했지만 최근 은행들이 신규 대출을 줄여 가슴을 졸이고 있다. B씨는 “은행 1곳의 심사를 받고 있는데, 대출이 안될까봐 밤에 잠이 안온다”며 “양쪽 거래를 다 깨고 기존 아파트에 살아야 할 수도 있다”고 한숨을 쉬었다.

은행들이 올해 하반기 들어 신규 가계 대출을 조이면서 주택담보대출 시장에서 극심한 ‘눈치게임’이 벌어지고 있다. 대출에 유리하도록 잔금 날짜를 연초 또는 월초로 서둘러 조정하는가 하면 이미 아파트 계약을 마친 실수요자들이 잔금 대출이 막힐까봐 전전긍긍인 분위기다. 올해 3분기에도 은행에서 대출을 받기 까다로울 것으로 예상된다.

한국은행이 20일 발표한 ‘금융기관 대출행태 서베이’ 결과를 보면, 올해 3분기 은행의 대출태도 종합지수가 -7로 집계됐다. 올해 1분기(-1)와 2분기(-2)보다 마이너스 숫자가 커졌다. 대출 태도가 마이너스라는 의미는 은행들이 대출 영업을 줄여 대출을 받기 어려워진다는 뜻이다.

대출 주체별로 나눠보면 대기업(0)과 중소기업(0)이 전 분기 수준을 유지할 것으로 예상된 것과 다르게 가계 주택대출(주담대, 전세자금대출)이 -14, 가계 일반대출(신용대출, 마이너스 통장)이 -11이었다. 가계주택과 가계일반 대출태도지수 모두 6분기째 마이너스를 기록하고 있다.

실제로 KB국민은행은 지난 10일 개인이 받을 수 있는 수도권·규제지역의 주택담보대출 한도를 6억원에서 절반인 3억원으로 줄였다. 우리은행은 지점당 월별 주택대출 한도를 월 30억원에서 10억원으로 축소했다. 수도권에서 주택담보대출 한도가 최대 6억원으로 제한되어 있다는 점을 고려하면, 우리은행 지점당 약 2~3건만 대출이 실행될 수 있다는 의미다.

최근 수도권 아파트를 산 C씨는 “대출상담사가 월별로 은행 대출량이 정해져 있으니 월초가 대출받기 유리하다고 해서 잔금 날짜를 9월 말에서 10월 초로 바꿨다”고 말했다.

은행들이 하반기 들어 대출 문턱을 높이는 이유는 올해 상반기 다주택자 양도세 중과 전 아파트 거래, 주식시장 ‘빚투’ 등이 몰리면서 가계 대출이 크게 늘었기 때문이다.

5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 15일 기준 가계대출 잔액(정책성 대출 제외)은 총 649조6612억원으로, 지난해 말(644조9700억원)보다 4조6912억원 증가했다. 올해 초 이들 은행이 금융감독원에 제출한 연간 가계대출 증가 목표치(약 4조3400억원)를 이미 3500억원 가량 초과한 것이다.

이때문에 실수요자들의 불만이 커지고 있다. 오는 23일 열리는 부동산 정책 국민 대토론회를 앞두고 정부가 여론 수렴 창구로 만든 ‘부동산토론회.kr’에 이날 오후 3시30분 현재 올라온 2382건의 정책제안 중 절반에 가까운 1088건(46%)이 ‘주택금융’ 분야 제안이었다.

게시판에 글을 올린 김모씨는 “은행의 한도 축소 전 계약 건에 대해서는 계약 당시의 한도를 적용받을 수 있게 해달라”고 적었다. 다른 김모씨는 “곧 분양권 입주를 앞둔 30대 가장인데 대출이 막혀 입주를 할 수 없게 됐다”며 “왜 이제 자리잡는 20·30 청년들에게 이러나”라고 성토했다.