오락가락 미국으로부터 실익 챙긴 이란··제재 완화 틈타 최대 9조원 원유 수출

지난 6월 미국과 이란의 종전 협상으로 대이란 제재가 일시 완화되는 사이 이란이 최대 9조원의 원유 수출 수익을 거둔 것으로 나타났다. 미국과의 전쟁으로 악화한 경제난을 일부 해소하는 동시에 향후 전쟁 수행에 필요한 자금도 확보하게 됐다는 분석이 나온다.

뉴욕타임스(NYT)는 19일(현지시간) 이란이 지난달 중순 미국의 제재 해제 이후 약 4500만~5000만배럴의 원유를 해외로 반출한 것으로 추산된다고 보도했다. 월스트리트저널(WSJ)은 같은 기간 약 7000만배럴이 수출됐다고 전했다.

미국은 지난 6월 이란과 체결한 종전 양해각서(MOU)에 따라 해상 봉쇄를 해제하고 이란산 원유 수출 제재를 일시 해제했다. 지난 7일 호르무즈 해협에서 유조선 3척이 공격받는 사건이 발생하자 미국은 제재를 다시 복원했지만, 그 사이 이란은 대규모 원유를 해외로 반출했다.

합의 직후 이란 동부 차바하르항에 정박해 있던 원유 적재 유조선들은 곧바로 아시아로 출항한 것으로 전해졌다. 6월 하순 중국을 겨냥해 수출된 이란산 원유는 약 5000만배럴로 전쟁 이전 이란의 대중국 월평균 수출량과 맞먹는 규모라고 WSJ은 전했다.

이란산 원유는 말레이시아 해상에서 선박 간 환적된 것으로 알려졌다. WSJ은 제재 해제 기간 이란 유조선 약 20척이 말레이시아 동부 해안에 도착했다고 전했다. 말레이시아 인근 해안은 이란과 중국의 중간 지점으로 이란이 서방 제재를 피해 중국으로 원유를 수출하는 거점으로 이용돼 왔다.

이 기간 이란이 거둔 수익은 약 50억~60억달러(약 7조~9조원)에 달하는 것으로 미국 기반 비영리단체 이란핵무장반대연합(UANI) 등은 분석했다. 이란은 그간 서방의 제재를 회피하기 위해 이른바 ‘유령 함대’ 선박을 통해 중국의 비공식 소규모 민간 정유 시설인 이른바 ‘찻주전자 정유공장’ 등에 원유를 싼값에 판매해 왔지만, 제재 일시 해제 이후 시장 가격에 원유를 판매해 큰 수익을 낼 수 있었다고 NYT는 전했다.

이 자금은 전쟁으로 악화한 이란 경제에 숨통을 틔워준 것으로 평가된다. 전쟁 이전 이란은 원유 수출량의 약 80%를 호르무즈 해협을 통해 운송했지만, 미국의 해상 봉쇄 이후 하루 150만배럴 이상의 원유 수출이 막혔다. 원유 수출과 외화 유입이 끊기면서 이란의 연간 물가 상승률은 50%를 웃돌았다.

찰리 브라운 UANI 분석가는 “미국이 봉쇄를 이어갔다면 지금쯤 이란은 어려움에 직면했을 것”이라며 “봉쇄가 해제되자 이란은 석유 수출을 늘렸고 지금은 다시 큰 완충지대를 확보했다”고 WSJ에 말했다.

미·이란이 무력 충돌을 재개한 상황에서 이 수익은 전쟁 자금으로 활용될 가능성도 제기된다. 미 싱크탱크 애틀랜틱 카운슬의 조너선 파니코프는 “이란 정권은 전략적 목적, 그중에서도 특히 현재 최우선 과제인 대미 항전을 위한 재원 확보에 집중할 가능성이 크다”고 WSJ에 말했다. NYT는 양국이 다시 확전으로 나아갈 경우 이번 원유 판매 수익이 이란 정권에 전략적 이점을 제공할 수 있다고 분석했다.

한편 이란은 최근 미군의 역내 핵심 거점이 된 요르단에 대한 공습을 강화하고 있다. 최근 걸프 국가들이 미군 기지 및 영공 사용에 제한을 두자 미국은 이들 국가에 배치했던 병력 일부를 요르단과 이스라엘에 재배치했다. 요르단에는 약 4000명의 미군이 주둔하고 있다.

요르단 외교부는 이날 성명을 통해 이란의 “부당하고 노골적인 공격”을 이유로 수도 암만 주재 이란 대사대리를 소환했다고 밝혔다. 하지만 자국 영토가 공격받는 상황에서도 요르단은 미국의 협력 요청을 거부하기는 어려운 상황이다. 요르단은 미국의 안보·경제 지원에 크게 의존하고 있다. 미국의 대요르단 지원 규모는 지난 15년간 약 3배로 증가했다.

이란은 지난 17일 요르단 아즈라크에 있는 무와파크 살티 공군기지를 공격해 미군 2명이 숨지고 1명이 실종됐다. 이어 20일에는 요르단 아카바 공항에 있는 미 항공기를 겨냥해 탄도 미사일을 발사했다.