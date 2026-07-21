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미, 이란 대상 열흘째 공습···이란은 “현실은 전면전”

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미군이 20일 이란을 대상으로 열흘째 추가 공습에 나섰다.

중동 지역을 담당하는 미군 중부사령부는 이날 엑스에서 "미 동부 시간으로 이날 오후 4시 최고사령관 지시에 따라 이란을 대상으로 새로운 공습을 개시했다"고 밝혔다.

CENTCOM는 "이번 공습은 호르무즈 해협에서 상선 공격에 사용되는 이란의 군사 능력을 더욱 약화하기 위한 것"이라고 말했다.

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미, 이란 대상 열흘째 공습···이란은 “현실은 전면전”

입력 2026.07.21 07:31

수정 2026.07.21 08:41

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  • 조형국 기자

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지난 19일(현지시간) 미군 중부사령부가 공개한 이란 공습 모습. 로이터연합뉴스

지난 19일(현지시간) 미군 중부사령부가 공개한 이란 공습 모습. 로이터연합뉴스

미군이 20일(현지시간) 이란을 대상으로 열흘째 추가 공습에 나섰다.

중동 지역을 담당하는 미군 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스에서 “미 동부 시간으로 이날 오후 4시 최고사령관 지시에 따라 이란을 대상으로 새로운 공습을 개시했다”고 밝혔다.

CENTCOM는 “이번 공습은 호르무즈 해협에서 상선 공격에 사용되는 이란의 군사 능력을 더욱 약화하기 위한 것”이라고 말했다. 미군의 대이란 야간 공습은 이날로 열흘째다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 “이란이 미군 병사 한 명을 죽일 때마다 그 대가를 몇 배로 치르게 될 것”이라며 “이 지시는 피트 헤그세스 국방장관, 대니얼 케인 합참의장, 그리고 모든 군 지휘관들에게 전달됐다”고 밝혔다.

미국과 이란의 휴전 국면이 흔들리면서 최근 미군 사상자가 잇따라 발생했다. 지난 17일 이란의 미사일과 드론 공격으로 요르단 공군 기지에 주둔 중이던 미군 2명이 사망했고, 18일에는 이라크에서 이란의 드론 불발탄을 통제·폭파하는 과정에서 미군 1명이 추가로 숨졌다.

마수드 페제시키안 이란 대통령은 이날 테헤란에서 열린 사법부 최고회의에서 “지금 이란은 전면전을 벌이고 있는 것이 현실”이라며 “지금 전쟁은 단순히 미사일로만 치러지는 전쟁이 아니다”라고 말했다.

페제시키안 대통령은 그러면서 “국가의 이익을 수호하기 위해 마지막까지 맞서 싸울 것이며, 이 길에 한 치의 의심도 없다”면서 “이런 상황에서 가장 절실히 요구되는 것은 단합, 결속, 그리고 연대”라고 역설했다.

그는 “적들은 이 지역에서 독립적이고 강력하며 성공적인 국가가 생겨나는 것을 원치 않는다”면서 “외부의 압력과 내부의 도전 과제를 동시에 관리하는 것이 절대 쉽지 않을 것”이라고 강조했다.

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