북·러 3차 전략대화 “백년대계 위한 관계 발전, 확고부동한 의지”

북한과 러시아 외교장관이 3차 전략대화에서 양국관계의 백년대계를 위해 다방면에서의 협력을 강화하기로 합의했다고 21일 조선중앙통신이 보도했다.

조선중앙통신은 러시아를 방문 중인 최선희 북한 외무상이 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 만나 3차 전략대화를 진행했다고 이날 전했다.

조선중앙통신이 이날 보도한 3차 전략대화에 관한 공보문을 보면, 최 외무상과 라브로프 장관은 전날 모스크바에서 진행된 회담에서 2024년 6월 체결한 포괄적 전략적 동반자 관계에 관한 조약의 이행 상황 등을 논의했다. 양국 외교장관은 양국 간 고위급 교류, 다방면의 협력계획 등을 두고도 의견을 나눴다고 조선중앙통신은 전했다.

양국은 “두 나라 국가수반들 사이에 맺어진 동지적 친분관계가 조로(북러) 관계발전의 공고성과 미래지향성을 담보하는 가장 힘 있는 추동력”이라는 데 의견을 모았다.

양국은 “정세변화에 구애됨이 없이 양국관계의 백년대계를 위한 다방면적인 강화발전을 가속화해나갈 확고부동한 정치적 의지”를 재확인했다고 밝혔다.

양국은 이번 3차 전략대화가 “포괄적 전략적 동반자 관계에 관한 조약의 정신에 부합되게 쌍무관계의 전면적 확대 발전을 더욱 가속화하고 지역과 세계의 평화와 안전보장에 긍정적인 기여를 하는 데서 의의 있는 계기”라고 했다.

러시아 측은 “조선민주주의인민공화국의 현 지위와 발전권을 엄중히 위협하는 일체의 적대행위들을 반대”한다며 “주권적 권리와 안전이익을 수호하기 위한 북한의 모든 노력과 조치에 전적인 지지”를 밝혔다.

북한 측은 “우크라이나 분쟁의 근원을 제거하고 제국주의 패권책동으로부터 국가주권과 영토완정, 국제적 정의를 수호하려는 러시아의 모든 대내외정책들에 대한 변함없는 지지성원”을 표명했다.

최 외무상은 지난 19일에는 모스크바 크렘린궁에서 블라디미르 푸틴 대통령을 만났다. 조선중앙통신은 최 외무상이 푸틴 대통령을 만난 자리에서 “포괄적 전략적 동반자 관계에 관한 조약의 정신에 따라 동맹관계를 더욱 강화해나가려는 의지가 재확인됐다”고 보도했다.

최 외무상의 러시아 방문은 지난해 10월 이후 약 9개월 만이다. 북·러는 2024년 6월 동맹에 준하는 수준의 포괄적 전략 동반자 조약을 체결한 뒤 2024년 11월과 지난해 7월 양국 외교장관이 만나 두 차례 전략대화를 개최했다. 지난해 7월 북한 원산에서 열린 2차 전략대화에서 양국은 전략적 소통과 군사적 밀착을 강화하기로 합의했다.