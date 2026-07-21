오늘도 출근길 우산 챙기세요···중부 천둥·번개 동반 ‘강한 비’

남부·제주는 폭염 기승

화요일인 21일은 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내리겠다. 특히 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 올 것으로 예상된다. 비는 이날 밤부터 다음날 새벽 사이에 수도권을 중심으로 그치겠다.

예상 강수량은 수도권(서울·인천·경기)과 서해5도(백령도·대청도·소청도·연평도·우도)에 30∼100㎜, 강원 중·북부 내륙 30∼100㎜, 강원 남부 내륙과 산지 10∼60㎜, 강원 동해안 5∼40㎜ 등이다.

충남 북부 서해안은 30∼100㎜, 대전·세종·충남(북부 서해안 제외)과 충북은 20∼60㎜, 전북은 5∼60㎜, 광주·전남은 5∼20㎜가 예상된다. 경상권은 대구·경북에 10∼60㎜, 경남 서부 내륙에 5∼40㎜, 제주도는 강우량이 5∼10㎜로 예보됐다.

이날 남부 지방·제주도를 중심으로는 무더위가 이어지겠다. 전국적으로 낮 기온은 26∼37도로 예보됐다. 전국 대부분 지역의 최고 체감온도가 31도 안팎까지 오를 것으로 예보됐다.

이날 오전 5시 기준 기온은 서울 24.9도, 인천 25.5도, 강릉 22.7도, 대전 25.8도, 광주 26.9도, 제주 28.0도, 대구 25.4도, 부산 25.9도, 울산 26.3도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 모든 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5∼1.5ｍ로 예상된다.