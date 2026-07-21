미 법무부, ‘에어포스원 보안 문제’ 보도에 기자 가족 통화기록까지 요구

새 대통령 전용기 보안 문제 보도, 기밀유출 문제 삼아 기자 모친·배우자 통신기록까지 요청 새 전용기는 한 달간 운항 중지

미국 법무부가 도널드 트럼프 대통령 전용기 보안 문제를 보도한 뉴욕타임스(NYT)의 취재원을 확인하겠다며 기자들 가족의 통화기록까지 확보하려 한 것으로 나타났다.

NYT는 20일(현지시간) 미 법무부가 기자들의 문자·통화 기록을 확보하기 위해 통신사에 기록 제출을 요구하는 대배심 소환장을 추가로 발부했다고 보도했다. 대배심 소환장은 연방 검찰이 형사 수사 과정에서 증언이나 자료 제출을 강제하기 위해 사용하는 절차다.

이번 추가 소환장에는 기자 1명의 모친과 다른 기자 2명의 배우자의 통화 기록도 포함됐다. 기자의 모친은 환자와의 비밀유지 의무가 있는 정신건강 전문가이며, 배우자 중 1명은 대형 로펌의 법무 책임자라고 NYT는 전했다.

이번 수사는 트럼프 대통령이 카타르 정부로부터 받은 새 대통령 전용기의 보안 문제를 다룬 NYT 보도와 관련해 기밀 유출 경위를 파악하는 과정에서 이뤄졌다.

이달 초 트럼프 대통령이 북대서양조약기구(나토) 정상회의 후 귀국길에 새 전용기 대신 구형 전용기를 이용하면서 보안 문제가 제기됐다. NYT는 익명의 관계자를 인용해 비밀경호국이 신형 에어포스원이 미사일방어체계 등 기존 전용기 기능을 갖추지 않았다는 점을 들어 기존 에어포스원 이용을 권고했다고 보도했다.

이후 연방수사국(FBI) 요원들이 기자들의 집을 찾아가 대배심 출석을 요구하는 소환장을 전달했다.

NYT는 법무부가 기자 개인뿐만 아니라 가족들의 업무상 비밀과 개인정보까지 수사 대상으로 삼았다고 지적했다. 이어 특정 기사와 관련한 기밀 유출 수사를 넘어 기자들의 전반적인 취재원 정보를 파악하려는 시도라고 주장했다. NYT는 기자들에 대한 대배심 소환장과 통화 기록 확보를 위한 소환장을 모두 취소해달라고 법원에 요청한 상태다.

AP 통신은 법무부의 이번 조치를 “기자들의 비밀 취재원을 밝혀내기 위한 이례적이고 공격적인 시도”라고 보도했다.

법무부는 “모든 소환장은 연방법과 내부 규정을 준수해 발부됐다”며 “수사 대상은 기자가 아니라 국가안보 기밀을 유출한 사람들”이라고 밝혔다.

한편 카타르가 기증한 새 대통령 전용기는 ‘추가 업그레이드 및 개선’을 이유로 한 달간 운항 중지에 들어갔다. 전날 트럼프 대통령은 2026 북중미 월드컵 결승전 관람을 마치고 돌아가는 길에 기자들과 만나 “새 전용기 성능이 상당히 좋다”면서도 “한 달 안에 최고 수준으로 업그레이드할 것”이라고 말했다.