대기업 실적 ‘서프라이즈’에도 고용은 ‘꽁꽁’…K자형 양극화 뚜렷

영업이익 81% 폭증에도 고용 증가율 0.2%에 그쳐

국내 주요 대기업들의 최근 3년간 매출과 영업이익이 두 자릿수 이상 급증했으나 고용은 사실상 제자리걸음을 한 것으로 나타났다. 업종별 성장세가 엇갈리는 ‘K자형 양극화’ 구조가 고착화하는 가운데 고성장 업종에서도 고용 유발 효과가 저조한 상황이다.

기업분석연구소 리더스인덱스가 매출 상위 500대 기업 중 2023년부터 2025년까지 실적과 고용 현황을 비교할 수 있는 282개 기업을 분석한 결과, 이들 기업의 고용인원은 2023년 말 129만9333명에서 지난해 말 130만2191명으로 0.2% 늘어나는 데 그쳤다. 반면 같은 기간 전체 매출액은 3322조4222억원에서 3684조2811억원으로 10.9% 증가했다. 영업이익은 153조3764억원에서 277조6844억원으로 81.0% 폭증했다. 대기업들이 기록적인 실적을 올렸음에도 일자리 창출로 이어지지 않는 ‘고용 없는 성장’이 현실로 확인된 셈이다.

이번 조사에서 고용 증감은 영업이익보다 매출액 성장률과 더 높은 상관관계를 보였다. 영업이익이 감소했어도 매출이 늘어난 자동차, 철강, 2차전지, 운송 업종은 고용을 늘렸다.

업종별로는 조선·기계 업종 고용인원이 8만4550명에서 9만5179명으로 12.6% 증가해 가장 높은 증가율을 기록했다. 기업별로는 한화오션이 2286명(25.7%), 한화에어로스페이스가 1352명(19.8%) 늘어 증가폭이 컸다. 제약·바이오 업종도 매출이 29.6% 늘고 영업이익이 64.2% 증가하면서 고용이 11.5% 늘었다.

반면 수출을 주도한 정보기술(IT)과 전기·전자 업종은 실적 호조에 비해 고용 증가 폭이 미미했다. 이들 업종은 매출액과 영업이익이 삼성전자와 SK하이닉스 등의 실적 개선으로 각각 34.4%, 2740.5% 급증했으나 고용은 1727명(0.6%) 늘어나는 데 그쳤다. 삼성전자는 4077명(3.3%), SK하이닉스는 2484명(7.7%) 증가한 반면 LG디스플레이는 3361명(-12.1%), LG이노텍은 1601명(-11.6%), LG전자는 967명(-2.8%) 각각 감소하면서 업종 전체의 고용 증가 폭에 영향을 줬다. 첨단 산업일수록 생산성 개선이나 설비 자동화 영향이 커 실적 호황이 신규 채용으로 직결되지 않는 구조적 한계를 보인 것으로 풀이된다.

내수 중심 업종에서는 고용 감소세가 두드러졌다. 통신, 유통, 식음료, 은행, 증권 등은 매출 성장률이 저조하거나 감소하면서 인원을 줄였다. 고용이 가장 많이 감소한 통신 업종은 매출액과 영업이익이 각각 4.2%, 0.8% 증가했으나 고용인원은 6358명 줄어 17.6% 감소했다. 식음료 업종 역시 매출액 3.9%, 영업이익 2.0% 소폭 늘었지만 고용인원은 2730명(4.8%) 줄었다.

지난 2023년 이후 고용인원을 가장 많이 늘린 기업은 삼성전자 4077명, SK하이닉스 2484명, 한화오션 2286명, 한화에어로스페이스 1352명, 코오롱글로벌 1195명 순이었다.

전문가들은 내수 침체 장기화와 희망퇴직 등 구조조정이 겹치면서 서비스·내수 산업 전반의 고용 여력이 크게 약화했다고 봤다. 한 재계 관계자는 “고성장 첨단 산업의 자동화와 내수 경기 둔화가 맞물리며 노동시장 이중구조와 양극화가 심화하고 있다”고 말했다.