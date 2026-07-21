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AI기본법 후속 법령 시행…생성성 AI 표시 의무 본격 시행

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본문 요약

인공지능기본법 시행령과 하위 고시 등 후속 법령이 21일 시행되면서 국내 AI 법·제도 체계가 산업 현장에서 본격 가동된다.

생성형 AI 표시 의무와 고영향 AI 관리체계가 구체화되는 동시에 공공조달과 창업, 인재 양성, 취약계층 지원 등 산업 육성책이 확대되는 것이 골자다.

이날 정부와 관련 업계에 따르면 앞으로 국가기관은 제품·서비스를 조달할 때 AI 제품을 우선 고려하도록 하고, 과학기술정보통신부 장관이 AI 활용 여부를 확인하는 'AI 제품·서비스 확인제도'를 도입한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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AI기본법 후속 법령 시행…생성성 AI 표시 의무 본격 시행

입력 2026.07.21 09:08

수정 2026.07.21 09:14

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  • 이정호 기자

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인재 양성·취약 계층 지원도 확대

AI 관련 반도체 이미지. 과학기술정보통신부 제공

AI 관련 반도체 이미지. 과학기술정보통신부 제공

인공지능(AI)기본법 시행령과 하위 고시 등 후속 법령이 21일 시행되면서 국내 AI 법·제도 체계가 산업 현장에서 본격 가동된다.

생성형 AI 표시 의무와 고영향 AI 관리체계가 구체화되는 동시에 공공조달과 창업, 인재 양성, 취약계층 지원 등 산업 육성책이 확대되는 것이 골자다.

이날 정부와 관련 업계에 따르면 앞으로 국가기관은 제품·서비스를 조달할 때 AI 제품을 우선 고려하도록 하고, 과학기술정보통신부 장관이 AI 활용 여부를 확인하는 ‘AI 제품·서비스 확인제도’를 도입한다.

확인서를 받은 기업은 다수공급자계약 참여 요건 완화와 총액계약 적격심사 가점 등 공공조달 시장에서 우대받을 수 있다.

장애인과 고령자, 경력보유여성, 구직자 등 AI 서비스 접근이 어려운 국민에게 국가와 지방자치단체가 이용 비용을 지원할 수 있는 근거도 마련됐다.

정부는 AI 전문인력 교육·취업 지원과 모태펀드를 활용한 창업 지원, 공공데이터의 AI 학습용 제공 기준 마련 등도 추진한다.

네이버와 카카오, SK텔레콤, KT, LG유플러스, 업스테이지 등 주요 기업들은 AI 안전 조직과 위험관리 체계를 구축하고 생성형 AI 결과물 표시를 확대하며 제도 시행에 대응하고 있다.

다만 산업계에서는 생성형 AI를 어느 정도 활용해야 표시 의무가 발생하는지, 사람이 결과물을 편집하거나 검수한 경우에도 같은 기준을 적용할지를 놓고 혼선이 이어지고 있다.

정부는 최소 1년 이상의 계도기간을 운영하면서 산업계 의견을 수렴하고 고영향 AI 적용 사례와 생성형 AI 표시 방식 등을 가이드라인에 구체화할 예정이다.

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