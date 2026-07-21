광화문에 도심 해변이? ‘2026 서울썸머비치’ 8월 9일까지 운영

서울 도심, 광화문광장에 대형 워터파크와 모래사장이 들어섰다.

서울관광재단은 20일 광화문광장과 세종로공원에 ‘2026 서울썸머비치’의 문을 열었다. 물놀이를 즐기는 ‘워터웨이브존’, 도심 속 모래사장을 구현한 ‘샌드아지트’, 먹거리와 쇼핑을 즐길 수 있는 ‘플레이마켓존’ 등으로 구성됐다.

워터웨이브존에는 세종대왕 동상 뒤편 대형 수영장을 중심으로 높이 8m 워터슬라이드와 일정 시간마다 물이 쏟아지는 워터버킷, 영유아를 위한 바운스 수영장 등이 마련됐다.

수영장은 최대 700명이 동시에 이용할 수 있으며, 원두막 형태의 쉼터와 탈의실도 갖췄다. 워터슬라이드는 안전을 위해 키 110㎝ 이하 어린이는 이용할 수 없다.

수영장 옆에는 수질 관리 공간도 마련됐다. 운영진은 정해진 시간마다 검사지를 활용해 염소 농도 등을 측정하며 수질 상태를 점검한다.

올해 처음 선보이는 샌드아지트는 지름 12m 규모의 에어돔 안에 양양·강화·대천·부산·군산 등 전국 해변의 모래를 옮겨와 조성한 체험 공간이다. 도심에서도 해변 분위기를 느끼며 모래놀이와 휴식을 즐길 수 있도록 꾸몄다.

매일 오후 1시부터 오후 9시 50분까지 하루 9회 운영되며, 회차당 50명이 이용할 수 있다. 이 가운데 30명은 네이버 예약 시스템과 서울썸머비치 공식 인스타그램을 통한 사전예약으로, 20명은 현장 접수로 입장한다. 예약은 주 단위로 진행되며 1인당 주차별 최대 4매까지 신청할 수 있다.

플레이마켓존에서는 소상공인 플리마켓과 푸드트럭이 운영돼 다양한 먹거리와 여름 소품을 선보인다. 또한 행사 기간 부산관광공사는 관광 홍보부스와 포토존을 운영하고, ABC마트는 신발 대여와 경품 이벤트를 진행한다. 동서식품은 해변 콘셉트 포토존과 시음 행사를 통해 방문객들에게 제품 체험 기회를 제공한다.

축제장은 개막 첫날부터 국적과 연령을 불문한 방문객들의 발길이 이어졌다. 20일에는 강한 소나기로 개막식이 취소됐지만, 방문객들은 우천에도 행사장을 찾았다.

길기연 서울관광재단 대표이사는 이날 “서울썸머비치를 계기로 관광객들의 방문이 더욱 늘어날 것으로 기대한. 특히 야간 경제 활성화에도 도움이 될 것”이라고 말했다.

이어 “관광객들이 서울을 찾았을 때 즐길 수 있는 다양한 볼거리와 체험 콘텐츠를 만드는 것이 우리의 역할이다. 앞으로도 서울 관광을 대표할 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 만들어 나가겠다”고 전했다.

한편 ‘2026 서울썸머비치’는 이날부터 8월 9일까지 21일간 광화문광장과 세종로공원 일대에서 운영된다.