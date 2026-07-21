임진강 필승교 수위 4ｍ 넘어…북한 황강댐 방류 영향

북한이 임진강 상류 황강댐에서 방류한 것으로 추정되는 가운데, 경기 연천군 연천군 임진강 비무장지대(DMZ) 남방한계선 필승교 수위가 4ｍ를 넘어섰다.

한강홍수통제소에 따르면 21일 오전 9시 10분 기준 필승교 수위는 4.65ｍ를 기록했다. 전날 오전 9시20분 0.79ｍ였던 것과 비교하면 하루 만에 3.86ｍ 상승한 수치다.

필승교 수위는 4단계로 나눠 관리한다. 임진강 유역 위기 대응 기준으로 필승교 수위가 1ｍ를 넘어서면 하천 행락객 대피, 2ｍ는 비홍수기 인명 대피, 7.5ｍ는 접경지역 위기 대응 관심 단계, 12ｍ는 접경지역 위기 대응 주의 단계가 각각 발령된다.

앞서 기후에너지환경부는 전날 위성영상 분석 결과, 북측 황강댐에서 일부 방류가 이뤄진 것으로 추정된다고 밝혔다.

기후부는 지난 17~19일 사흘간 비가 온 데 이어 20~21일에도 북측 임진강 유역에 집중호우가 예상됨에 따라 북한이 수위 조절을 위해 황강댐을 방류한 것으로 보고 있다.

북한은 이번에도 방류 사실을 미리 알리지 않았다. 2009년 9월 황강댐 무단 방류로 임진강 하류에서 인명 피해가 발생한 뒤 같은 해 10월 남북은 황강댐 방류 시 사전에 통보하기로 합의했다. 그러나 북측은 2013년 이후 사전 통보를 중단한 상태다.

전날 오후 10시 10분만 해도 필승교 수위는 0.79ｍ로 대피 기준인 1ｍ를 밑돌았지만, 황강댐 방류 영향으로 밤 사이 수위가 급격히 상승한 것으로 분석된다.

기후부는 “접경지역 주민과 행락객의 안전 확보를 위해 접경지역 위기대응 매뉴얼에 따라 대응할 계획”이라고 밝혔다.