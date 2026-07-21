박찬대·11개 군수·구청장 첫 한자리···“원팀으로 인천 발전방안 모색”

지난 6·3 지방선거에서 당선된 박찬대 인천시장과 11개 군수·구청장이 한자리에 모여 ‘원팀’ 으로 상생 협력하기로 했다.

인천시는 지난 20일 인천시청에서 ‘민선 9기 제1회 시장·군수·구청장 정책회의’를 개최했다고 밝혔다.

이번 정책회의는 민선 9기 출범 이후 처음으로 박 시장과 11개 군수·구청장이 한자리에 모이는 것이다. 이날 회의에서는 인천시와 군·구 간 상생 협력 방안과 공동 대응이 필요한 현안을 공유하고 협력 방향을 논의했다.

주요 안건으로는 시·군·구 원팀(One-Team) 협력체계 운영, 재정 효율화 추진 방안, 여름철 풍수해·폭염 예방 대책 등 주요 현안을 중심으로 다양한 의견을 나누고 협력 방안을 모색했다.

인천시는 앞으로 군·구와 협력의 폭을 넓히고, 시민이 실질적으로 체감할 수 있는 변화를 만들어나간다는 방침이다.

박 시장은“민선 9기의 성공적인 시정 운영과 인천의 도약을 위해서는 군·구와 긴밀한 소통과 협력이 무엇보다 중요하다”며 “11개 군·구가 하나의 팀이 되어 300만 인천시민 모두가 체감할 수 있는 ‘압도적 성장, 행복한 변화’를 함께 만들어가자”고 말했다.