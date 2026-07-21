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본문 요약

남자골프 메이저 대회 브리티시 오픈에 출전한 브라이슨 디섐보가 규정 위반 논란에 휘말리자, 도널드 트럼프 미국 대통령에게 전화해 물어보자며 경기 진행을 지연시킨 것으로 나타났다.

골프 저널리스트 제프 섀클포드는 20일 쿼드리래터럴에 쓴 글에서 "디섐보는 규칙 위반으로 2벌타를 받을 위기에 처하자, 자기 입장을 설명하는 과정에서 트럼프 대통령을 논의에 참여시켜달라고 경기위원들에게 요청했다"고 전했다.

디섐보는 지난주 영국 로열 버크데일 골프클럽에서 열린 디오픈 2라운드 경기 도중 잔디를 밟고 발을 움직여 주변 지면을 평평하게 만드는 장면이 포착돼 2벌타를 부과받았다.

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“대통령 전화해야” 디섐보, 벌타 판정에 트럼프 찾으며 생떼

입력 2026.07.21 09:52

  • 조형국 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 5월5일 워싱턴 DC에서 미국 골퍼 브라이슨 디섐보와 대화를 나누고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 5월5일 워싱턴 DC에서 미국 골퍼 브라이슨 디섐보와 대화를 나누고 있다. AFP연합뉴스

남자골프 메이저 대회 브리티시 오픈(디오픈)에 출전한 브라이슨 디섐보가 규정 위반 논란에 휘말리자, 도널드 트럼프 미국 대통령에게 전화해 물어보자며 경기 진행을 지연시킨 것으로 나타났다.

골프 저널리스트 제프 섀클포드는 20일(현지시간) 쿼드리래터럴(Quadrilateral)에 쓴 글에서 “디섐보는 규칙 위반으로 2벌타를 받을 위기에 처하자, 자기 입장을 설명하는 과정에서 트럼프 대통령을 논의에 참여시켜달라고 경기위원들에게 요청했다”고 전했다. 디섐보는 지난주 영국 로열 버크데일 골프클럽에서 열린 디오픈 2라운드 경기 도중 잔디를 밟고 발을 움직여 주변 지면을 평평하게 만드는 장면이 포착돼 2벌타를 부과받았다.

디섐보의 항의는 30분 이상 이어졌으며, 이 때문에 18번 홀을 마치고 들어온 뒤 선수들은 점수를 제출하지 못한 채 기다려야 했다고 섀클포드는 전했다. 그는 “이 자리에서 디섐보는 자신의 입장을 거듭 호소하며 트럼프 대통령이 이 사안에 의견을 내주기를 원했다”고 말했다. 영국 텔레그래프도 이러한 사실을 확인했다고 보도했다.

골프 선수 로리 매킬로이는 “대회를 사실상 인질로 잡는 것처럼 보였다. 선수들과 자원봉사자들까지 그가 자리를 떠나기만을 기다려야 했다. 좋은 모습은 아니었다고 생각한다”고 했다. 디섐보와 함께 같은 미국대표선수로 라이더컵에 출전했던 스코티 셰플러는 “할 말이 정말 많지만 공개적으로는 말하지 않겠다”며 불편한 심기를 드러냈다.

디오픈을 개최한 R&A는 BBC 라디오 인터뷰에서 “트럼프 대통령으로부터 전화를 받은 적이 없다. 앞으로 무슨 일이 있을지는 지켜보겠다”며 “어떤 선수에게 영향을 미치든 결정은 같다”고 밝혔다.

트럼프 대통령의 열렬한 지지자로 알려진 디섐보는 트럼프 골프 브랜드의 홍보대사 역할을 해왔다. 2024년 US오픈 우승 당시에는 트럼프 대통령 일가와 함께 우승을 축하했다. 현재는 대통령 직속 스포츠·피트니스·영양위원회 위원으로 활동하고 있다.

트럼프 대통령은 이번 북중미 월드컵 축구대회에서 미국 대표팀의 공격수 폴라린 발로건이 출전 정지 징계를 받자 국제축구연맹(FIFA)에 판정에 대한 재검토를 요청해 논란을 빚었다.

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https://www.khan.co.kr/article/202607201203001#ENT

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