도시와 자연의 경계가 사라진 문화중심···여의도공원 밑그림 나왔다

제2세종문화회관이 들어서는 서울 여의도공원의 달라질 모습의 밑그림이 나왔다. 서울시는 설계공모 당선작을 바탕으로 공원과 문화시설, 도시와 자연의 경계를 허물어 시민 누구나 일상에서 문화를 향유하는 도시 문화 허브를 여의도 공원에 조성한다는 구상이다.

서울시는 21일 서울시청 지하 서울갤러리에서 ‘여의도공원 재조성 설계공모’ 시상식을 열고 당선작과 입상작 총 5개 작품을 공개했다.

이번 설계공모는 기존 생태환경을 최대한 보전하면서 도시와 공원의 경계를 없애고, 여의도공원과 단절됐던 샛강공원을 연결하는 동시에 주변의 보행 네트워크를 확충해 접근성과 확장성을 높인 작품에 높은 점수를 부여했다.

당선작은 사람과나무㈜, ㈜제이더블유랜드스케이프, ㈜건축사사무소 협동원 공동팀이 제안한 ‘함께 가꾸는 여의도공원’이다. 창의성과 실행 가능성, 주변 도시공간과의 연계성·확장성 등에서 높은 평가를 받았다. 제2세종문화회관 인접부의 단차를 언덕과 연못을 활용해 자연스럽게 연결하고, 공원 중심부의 넓은 잔디밭은 공연·축제·시민 행사가 연중 열리는 ‘여의들판’으로 조성하는 아이디어도 구현했다.

이번 설계공모에는 총 10개 팀이 참여했다. 1차 심사를 거쳐 5팀을 선정한 뒤 발표 평가와 전문가로 구성된 심사위원회의 심층 토론을 거쳐 최종 당선작을 선정했다.

서울시는 당선작을 바탕으로 기본 및 실시설계에 착수하고, 내년부터 제2세종문화회관 건립 공사와 연계해 3년에 걸쳐 단계별로 공사에 들어간다. 2030년 상반기에는 완공된 공원의 모습을 확인할 수 있다.

한편 당선작을 포함한 5개 입상작 작품은 21일부터 일주일간 서울시청 본관 1층 로비에 전시된다. 시민들은 전시된 작품을 보고 의견을 제시할 수 있으며, 향후 설계와 공원 조성 과정에 참고될 수 있다.

오세훈 서울시장은 “여의도공원 재조성은 오래된 공원을 새롭게 정비하는 데 그치지 않고, 제2세종문화회관과 한강·샛강을 연결해 국제도시 여의도의 미래를 완성하는 출발점”이라며 “문화와 자연, 시민의 일상이 조화를 이루는 세계적인 공원을 조성해 시민이 일상에서 변화를 체감하는 ‘삶의 질 특별시 서울’을 실현하겠다”고 말했다.