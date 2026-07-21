‘숙소 예약 시 환급규정 꼭 확인하세요’···대구, ‘소비자 피해예보’ 발령

대구시는 여름 휴가철을 맞아 숙박시설 관련 소비자 피해 예보를 발령한다고 21일 밝혔다.

대구시에 따르면, ‘1372소비자상담센터’에 접수된 숙박시설 관련 소비자 상담 건수는 2023년 507건에서 지난해 705건으로 39.1% 증가했다. 지난해의 경우 7~8월(21.6%)에 상담이 집중됐다.

상담 사유로는 ‘계약해제·해지 및 위약금’이 849건(48.6%)으로 가장 많았다. 이어 ‘청약철회’ 272건(15.6%), ‘계약불이행’ 241건(13.8%), ‘품질’ 107건(6.1%) 등의 순이었다. 판매 유형별로는 전자상거래 77.5%, 일반 판매 17.4% 등으로 온라인 거래에서 분쟁이 잦았던 것으로 집계됐다.

특히 소비자의 사정으로 예약을 취소할 때 과도한 위약금이 발생하거나, 온라인 플랫폼에서 예약 후 취소를 요청하자 판매 페이지에 환급이 불가함을 알렸다는 이유로 청약철회를 거절하는 경우가 많았다고 대구시는 설명했다.

현행 ‘전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률’을 보면 소비자는 계약 체결일로부터 7일 이내에 청약철회를 할 수 있다. 또한 공정거래위원회 고시 ‘소비자분쟁해결기준’에는 계약해지 시점(숙박시설 사용 예정일까지 남은 일수)에 따라 위약금 비율을 다르게 규정하고 있다.

하지만 자체 위약금 약관이나 ‘환불불가 상품’임을 사전 고지하고 계약을 체결했다는 이유를 들어 소비자의 청약철회권을 거부하는 사례가 빈번하다.

대구시는 계약 체결 전 사업자가 게시한 환불조항을 꼼꼼히 확인하고, 일정·인원·숙박시설 정보(위치·옵션) 등이 정확한지 결제 전 재확인할 것을 당부했다. 이용후기를 꼼꼼히 살펴보고 선택하는 것도 중요하다.

계약 체결 후에는 분쟁 발생에 대비해 예약 내역과 결제영수증 등 증빙자료를 보관하고, 이용 중 시설 하자나 계약 내용과 다른 점이 발견되면 사진이나 동영상 촬영 등 증거를 확보해 업체 측에 즉시 알려 조치를 요구하는 노력이 필요하다. 자율적인 분쟁 해결이 어려운 경우 소비자 상담기관에 도움을 요청하는 것도 가능하다.

박기환 대구시 경제국장은 “즐겁고 안전한 휴가를 보낼 수 있도록 소비자 주의사항을 잘 확인해 주시기를 당부드린다”고 말했다.