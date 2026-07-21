정용진의 첫 승부수…‘아만’ 손잡고 글로벌 럭셔리 부동산 공략

신세계, 오코그룹과 합작사 설립 첫 대형 프로젝트 5억달러 투자해 ‘아만’·‘자누’ 호텔·레지던스 개발

신세계그룹이 글로벌 부동산 개발회사인 오코(OKO) 그룹과 합작사(조인트벤처·JV)를 설립해 아만그룹의 호스피탈리티(리조트·관광) 개발 사업에 나선다.

신세계는 정용진 신세계그룹 회장과 블라디슬라프 도로닌 오코그룹 회장이 최근 서울 강남구 조선팰리스호텔에서 신세계프라퍼티와 오코그룹 간 합작사 설립 협약식을 했다고 21일 밝혔다. 양측은 합작사에 5억달러(약 7500억원)의 초기 투자금을 조성할 방침이다. 이번 사업은 정 회장이 지난달 신세계프라퍼티 대표이사를 맡은 뒤 처음 수행하는 대형 프로젝트다.

오코그룹은 프리미엄 호텔·리조트 브랜드인 ‘아만(Aman)’과 ‘자누(Janu)’를 운영하는 아만그룹의 호텔·레지던스 개발을 주관해온 회사다. 도로닌 회장이 두 회사를 모두 소유하고 있다.

합작사는 우선 아만과 자누의 호텔·레지던스 개발을 추진할 계획이다. 또한 국내외 복합 상업용 부동산 개발 사업에서도 협력하기로 했다.

정 회장은 “이번 전략적 파트너십은 한국에서 검증된 신세계프라퍼티의 개발 모델이 글로벌 호스피탈리티 시장에서도 효과적으로 적용될 수 있다는 확신을 반영한 것”이라며 “긴밀한 협력과 상호보완을 통해 전 세계 럭셔리 호스피탈리티 시장에 새로운 기준을 제시하겠다”고 밝혔다. 도로닌 회장은 “양사의 전문성을 바탕으로 글로벌 무대에서 탁월한 개발 사업 기회를 함께 모색해 나갈 것“이라고 밝혔다.