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본문 요약

구글이 자체 인공지능 모델 '제미나이'의 추론 비용을 낮추기 위한 맞춤형 서버칩 개발을 추진하는 것으로 알려졌다.

기존 구글의 자체 반도체인 TPU가 AI 모델 학습과 범용 추론을 맡고, 프로즌 v2는 이용량이 많은 제미나이 추론을 집중적으로 처리하는 방식이다.

이번 개발은 AI 모델과 플랫폼·클라우드·반도체를 함께 보유한 구글의 '풀스택' 전략과도 맞닿아 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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구글, ‘전력 효율 최대 10배’ 제미나이 전용칩 개발…AI 반도체도 비용 경쟁

입력 2026.07.21 10:26

수정 2026.07.21 10:45

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  • 김세훈 기자

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구글 선호 매체로 추가

반복 사용 데이터 칩에 저장하는 ‘프로즌 v2’

HBM 안 통하고 자체 처리…수요 변화 촉각

구글 AI 모델 제미나이 앱 화면 모습. 로이터연합뉴스

구글 AI 모델 제미나이 앱 화면 모습. 로이터연합뉴스

구글이 자체 인공지능(AI) 모델 ‘제미나이’의 추론 비용을 낮추기 위한 맞춤형 서버칩 개발을 추진하는 것으로 알려졌다. AI 반도체 경쟁이 연산 성능을 넘어 전력과 비용 효율 중심으로 확대되는 모양새다.

21일 디인포메이션과 로이터 등에 따르면 구글은 ‘프로즌 v2’라는 내부 코드명의 AI칩을 개발하고 있다. 이르면 2028년 구글 서버에 배치하는 방안을 검토 중이나, 세부 설계와 양산 규모는 아직 확정되지 않았다.

프로즌 v2는 반복적으로 사용하는 정보를 칩에 고정해 메모리와 연산장치 사이의 데이터 이동을 줄이는 구조다. 답변을 생성할 때 고대역폭메모리(HBM) 등에서 저장된 정보를 가져오는 대신 아예 칩 안에 정보를 저장한다는 것이다. 구글은 자체 AI칩으로 전력 효율을 기존보다 6~10배 올리고, 응답속도도 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

서버칩이 상용화될 경우 향후 구글의 AI칩 운용 체계가 이원화될 가능성이 있다. 기존 구글의 자체 반도체인 TPU가 AI 모델 학습과 범용 추론을 맡고, 프로즌 v2는 이용량이 많은 제미나이 추론을 집중적으로 처리하는 방식이다.

이번 개발은 AI 모델과 플랫폼·클라우드·반도체를 함께 보유한 구글의 ‘풀스택’ 전략과도 맞닿아 있다. 구글은 기존에도 엔비디아 GPU(그래픽처리장치)와 병행해 자체 TPU를 개발해 인프라 효율을 높여 왔다. 최근 AI의 추론 비용 절감이 업계 화두로 떠오르면서 자체 반도체를 활용해 추론 원가를 줄이려는 전략으로 풀이된다.

구글 관계자는 “구글은 하드웨어와 소프트웨어를 처음부터 공동 설계해 시스템을 통합하고 최적화하고 있다”고 로이터에 전했다.

AI칩이 메모리 반도체 수요에 미치는 영향을 두고는 전망이 엇갈린다. HBM을 통하지 않고 자체 처리하는 데이터가 늘면 HBM 수요가 감소할 수 있다. 다만 AI 성능의 핵심인 범용 추론이나 긴 문맥 처리 등에서는 HBM이 사실상 필수적이라 영향이 제한적일 것이라는 분석도 나온다.

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