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7월 중순 수출 549억달러 ‘역대 7월 중 최고’···전월보단 소폭 꺾여

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반도체 사이클의 영향으로 7월 1일~20일 수출액이 549억달러로 역대 7월 중 가장 많았던 것으로 집계됐다.

다만 수출액이 중순 기준 역대 최대치를 기록한 전월보단 11% 가량 감소했다.

관세청이 21일 발표한 '7월1일~20일 수출입현황'을 보면, 이달 중순까지 통관 기준 수출액은 1년 전보다 52.3% 늘어난 549억3300만달러로 집계됐다.

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7월 중순 수출 549억달러 ‘역대 7월 중 최고’···전월보단 소폭 꺾여

입력 2026.07.21 10:28

수정 2026.07.21 10:31

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  • 김경민 기자

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부산항 신선대, 감만부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

부산항 신선대, 감만부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

반도체 사이클의 영향으로 7월 1일~20일 수출액이 549억달러로 역대 7월 중 가장 많았던 것으로 집계됐다. 다만 수출액이 중순 기준 역대 최대치를 기록한 전월보단 11% 가량 감소했다.

관세청이 21일 발표한 ‘7월1일~20일 수출입현황(잠정치)’을 보면, 이달 중순까지 통관 기준 수출액은 1년 전보다 52.3% 늘어난 549억3300만달러(약 81조원)로 집계됐다. 7월 기준으론 수출액이 역대 최대치를 기록했다. 월별로 보면 역대 최대치를 기록한 지난 6월(619억달러)에 이어 두번째로 많았다.

조업일수를 고려한 일평균수출액도 1년전보다 62.9% 증가한 37억9000만달러로 호조를 보였다. 다만 전월(41억3000만달러)과 비교하면 일평균수출액은 소폭 감소하는 흐름을 보였다.

수출을 견인한 것은 이달에도 반도체였다. 반도체 수출액은 전년 동기보다 180.6% 늘어난 221억달러로 집계됐다. 반도체 수출이 늘면서 반도체가 수출에서 차지하는 비중은 40.3%로 전년보다 18.4%포인트 증가했다.

반도체 외에도 석유제품 수출액은 34억달러(33.4%), 컴퓨터주변기기는 20억달러(231.9%)를 기록해 증가세를 보였다. 반면 승용차 수출액은 약 32억달러로 전년보다 10.6% 감소했다.

국가별로는 중국(94.1%), 미국(39.6%), 베트남(82.4%), 유럽연합(30.3%), 대만(41.8%) 등 주요 권역에서 모두 수출이 크게 늘었다. 수출 상위 3국(중국, 미국, 베트남)의 수출 비중은 51.9%에 달했다.

수입은 1년 전보다 20% 늘은 427억달러를 기록했다. 이에 따라 이달 중순 무역수지는 122억1900만달러 흑자를 기록했다.

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