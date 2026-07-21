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이 대통령 “불법·편법 불로소득, 국민통합 저해의 주범…부동산 안정은 양극화 완화 전제조건”

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본문 요약

이재명 대통령은 21일 "부동산 시장은 자산 불평등과 가계 부채, 청년들의 고통과 소외를 심화시키는 주요 원인"이라며 "부동산 안정은 양극화 완화를 위한 가장 큰 전제조건 중 하나"라고 말했다.

이 대통령은 "정부는 이를 위해 속도감 있는 공급 대책과 더불어 현실에 부합하는 실수요자 지원 대책을 촘촘하게 마련하겠다"면서 "조세 제도 역시 국민의 상식과 눈높이에 기초해서 공정하고 합리적으로 정비될 수 있게 하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 오는 23일 예정된 부동산 국민 대토론회와 관련해 "망국적인 부동산 공화국에서 벗어나 국민 주거 안정과 생산적인 경제 발전으로 나아가기 위해서 국민들의 목소리를 겸허하게 경청하고, 또 그 속에서 실현 가능한 대안과 대책을 만들어내 보겠다"고 말했다.

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이 대통령 “불법·편법 불로소득, 국민통합 저해의 주범…부동산 안정은 양극화 완화 전제조건”

입력 2026.07.21 10:31

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이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 제31회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 제31회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 21일 “부동산 시장은 자산 불평등과 가계 부채, 청년들의 고통과 소외를 심화시키는 주요 원인”이라며 “부동산 안정은 양극화 완화를 위한 가장 큰 전제조건 중 하나”라고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 이같이 밝히며 “부동산 문제를 정상화해야 자원의 생산적 재투자가 가능하고, 또 사회적 역동성이 복원되고 양극화로 인한 갈등도 해결의 실마리를 찾을 수 있다”고 말했다.

이 대통령은 “정부는 이를 위해 속도감 있는 공급 대책과 더불어 현실에 부합하는 실수요자 지원 대책을 촘촘하게 마련하겠다”면서 “조세 제도 역시 국민의 상식과 눈높이에 기초해서 공정하고 합리적으로 정비될 수 있게 하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 오는 23일 예정된 부동산 국민 대토론회와 관련해 “망국적인 부동산 공화국에서 벗어나 국민 주거 안정과 생산적인 경제 발전으로 나아가기 위해서 국민들의 목소리를 겸허하게 경청하고, 또 그 속에서 실현 가능한 대안과 대책을 만들어내 보겠다”고 말했다.

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