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무협, ‘제63회 무역의 날’ 수출의 탑·유공자 포상 신청 접수

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본문 요약

한국무역협회가 오는 8월 7일까지 '제63회 무역의 날'을 기념해 '수출의 탑' 및 '유공자 포상' 신청을 온라인으로 접수한다고 21일 밝혔다.

포상 신청은 한국무역협회 포상 홈페이지에서 온라인으로 가능하다.

특히 포상 신청 시스템은 한국무역정보통신 및 한국무역통계진흥원 홈페이지와 연동돼 있어, 기업들이 간접수출실적을 간편하게 불러올 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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무협, ‘제63회 무역의 날’ 수출의 탑·유공자 포상 신청 접수

입력 2026.07.21 10:57

  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
무협, ‘제63회 무역의 날’ 수출의 탑·유공자 포상 신청 접수

한국무역협회(KITA, 회장 윤진식)가 오는 8월 7일까지 ‘제63회 무역의 날’을 기념해 ‘수출의 탑’ 및 ‘유공자 포상’ 신청을 온라인으로 접수한다고 21일 밝혔다.

무역협회는 산업통상부와 공동으로 매년 무역의 날(12월 5일) 기념식을 개최하고, 어려운 대외 여건 속에서도 해외 시장을 개척한 기업들과 무역 진흥에 기여한 유공자의 노고를 격려하기 위해 수출의 탑과 유공자 포상을 수여하고 있다.

수출의 탑은 100만달러 이상을 수출한 기업이 자사의 과거 수출의 탑 기록을 경신했을 때 신청할 수 있다. 올해 수출실적 산정 기간은 2025년 7월 1일부터 2026년 6월 30일까지이며, 직수출 실적뿐만 아니라 용역 및 전자적 무체물 수출, 구매확인서와 내국신용장(Local L/C)을 통한 간접수출 실적도 모두 인정된다.

유공자 포상의 경우 수출기업의 대표 및 임직원 등을 대상으로 하며, 산업훈장·대통령 표창 등 총 10종의 포상이 수여된다.

포상 신청은 한국무역협회 포상 홈페이지(award.kita.net)에서 온라인으로 가능하다. 특히 포상 신청 시스템은 한국무역정보통신(KTNET) 및 한국무역통계진흥원 홈페이지와 연동돼 있어, 기업들이 간접수출실적을 간편하게 불러올 수 있다.

상세한 자격 요건과 제출 서류는 홈페이지 공고에서 확인할 수 있다.

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