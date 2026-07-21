이창동 ‘가능한 사랑’·연상호 ‘실낙원’, 토론토국제영화제 초청

이창동 감독의 영화 <가능한 사랑>과 연상호 감독의 영화 <실낙원>이 제51회 토론토국제영화제에 초청됐다.

토론토영화제는 칸, 베네치아, 베를린 등에 비견하는 북미 최대 규모 영화제다. 두 영화는 (현지시간) 오는 9월 2일부터 12일까지 열리는 이 영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션에 초청됐다. 세계적으로 주목받는 배우나 감독의 신작을 소개하는 부문이다. 앞서 <기생충>(2019)과 <헤어질 결심>(2022), <아가씨>(2016), <밀정>(2016) 등이 초청된 바 있다. 지난해에는 변성현 감독의 넷플릭스 영화 <굿뉴스>가 이 부문에서 소개됐다.

<가능한 사랑>은 이창동 감독이 <버닝> 이후 8년 만에 선보이는 신작이다. 해고 노동자와 그의 아내, 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기다. 배우 전도연, 설경구, 조인성, 조여정이 출연한다.

토론토영화제 집행위원장 카메론 베일리는 “부부 관계와 계급, 그리고 영화 그 자체를 깊이 있게 탐구하는 강렬한 작품”이라며 “동시대 가장 위대한 영화감독으로서 이창동 감독의 명성을 다시 공고히 증명한다”고 평했다.

투자사를 구하지 못해 표류하던 영화는 지난해 8월 넷플릭스행을 알렸다. 작품성으로 잘 알려진 거장의 합류에 넷플릭스는 <가능한 사랑>이 미국 아카데미 시상식(오스카상)을 정점으로 한 유수 영화제·시상식에서 좋은 성과를 거두리라 기대하고 있다.

제83회 베니스국제영화제(9월2일~12일)에 출품했고, 아카데미 국제장편영화상 출품을 위해 한국 영화로서는 이례적으로 넷플릭스 공개 전 올해 3분기에 국내 극장에서 먼저 개봉한다. 이 자격을 얻으려면 출품 국가에서 최초 개봉해야 하고, 상업 극장에서 최소 7일 연속 상영해야 한다.

같은 부문에 초청된 연 감독의 <실낙원>은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영(김현주)에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러다. 제작비 2억원대로 만든 <얼굴>에 이어 5억원대의 저예산으로 만든 영화다. 연 감독은 <얼굴>로 지난해 토론토영화제에 초청됐다. 국내에서는 오는 10월 개봉한다.

허진호 감독이 연출하고 배우 유해진, 박해일, 이민호가 출연하는 영화 <암살자(들)>은 앞서 갈라 프레젠테이션 부문에 초청됐다. 주목받는 신작을 상영하는 부문으로, 한국 영화로는 <어쩔수가없다>(2025), <하얼빈>(2024), <밀수>(2023) 등이 소개됐다. 1974년 8월15일 광복절 기념식에서 벌어진 영부인 저격 사건을 소재로 한다. 국내에서는 9월 추석 연휴쯤 개봉한다.