새만금 카지노가 ‘중점 과제’라더니 논란 일자 “단순 구상”···이원택 전북지사 정책 ‘혼선’

취임 후 ‘내국인 카지노 포함 복합리조트’ 제시 시민사회 반발 뒤 “원론적 아이디어”로 선회 새만금개발공사 사장 “지사와 지난해부터 논의”

이원택 전북지사가 새만금 내국인 카지노 구상을 둘러싸고 상반된 설명을 내놓으면서 정책 혼선 논란이 커지고 있다.

취임 직후 기자회견과 SNS를 통해 카지노를 포함한 복합리조트 조성을 민선 9기 중점 과제로 제시했다가 시민사회 반발이 확산하자 “원론적인 아이디어였을 뿐”이라고 입장을 바꾼 데 이어, 새만금개발공사 사장은 “지난해부터 지사와 관련 방안을 논의해왔다”고 밝혀 추진 경위를 둘러싼 논란이 이어지고 있다.

21일 취재를 종합하면 내국인 카지노 유치는 애초 도지사직 인수위원회 최종보고서와 취임 기자회견 배포자료에는 포함되지 않았던 내용이다. 그러나 이 지사는 지난 13일 취임 후 첫 기자회견에서 새만금 내국인 카지노를 포함한 복합리조트 조성 필요성을 언급했다. 같은 날 자신의 SNS에는 ‘새만금 광활한 부지를 채울 복합리조트(내국인 카지노 포함) 조성을 위한 전북특별법 개정’을 민선 9기 도정 4대 중점 방향 가운데 하나로 명시했다.

하지만 논란이 확산하자 이 지사는 “하겠다고 발표한 것이 아니라 원론적인 구상이었을 뿐”이라며 “질문이 나와 부주의하게 답변했을 뿐 추진을 결정한 것은 아니어서 철회 대상도 아니다”라고 말했다. 이어 “도 차원의 공식 검토는 없었다”고 밝혔다.

도청 내부에서는 사전 검토와 실무 협의 과정이 없었다는 반응도 나온다.

전북도 관계자는 “카지노와 관련해 내부적으로 진행된 협의나 검토는 없었다”며 “공식 논의가 없었던 만큼 시민사회의 철회 요구에 대해서도 도 차원의 입장을 정리하는 데 어려움을 겪고 있다”고 말했다.

반면 새만금개발공사의 설명은 이와 다르다. 나경균 새만금개발공사 사장은 최근 “지난해부터 이 지사와 내국인 카지노를 포함한 복합리조트 조성 방안을 논의해 왔다”며 “최근 프랑스 출장 기간에도 국제전화로 관련 사안을 협의했다”고 밝혔다. 이는 이 지사가 “공식 검토는 없었다”고 밝힌 것과 배치되는 내용이다.

이창엽 참여자치전북시민연대 사무처장은 “공식 석상과 SNS에서 핵심 과제로 제시한 정책을 논란이 커졌다는 이유로 ‘단순 아이디어’라고 설명하는 것은 정책 신뢰를 훼손할 수 있다”며 “정책 추진 경위와 의사결정 과정에 대해 도민이 납득할 수 있는 설명이 필요하다”고 말했다.