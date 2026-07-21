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본문 요약

지난 18일 발생한 인천 쿠팡물류센터의 큰불이 잡힌 가운데, 소방당국이 잔불 정리를 이어가고 있다.

한편 불이 난 쿠팡물류센터에 대한 소방점검 결과, 모두 4개 분야 25건의 지적사항이 있었던 것으로 파악됐다.

소방시설관리업체가 지난 2월 23일부터 3월 27일까지 23일간 불이 난 물류센터에 대한 종합정밀점검 결과에서 소화설비 3건, 경보설비 13건, 피난구조설비 3건, 방화문 등 기타 6건의 지적사항이 나왔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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큰 불길 잡힌 인천 쿠팡 물류센터···올초 소방시설 점검서 지적사항 25건

입력 2026.07.21 11:01

수정 2026.07.21 11:42

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  • 박준철 기자

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국가소방동원력 일부해제로 장비 철수

잔불 정리로 아직 6·7층 내부 진입 못 해

지난 18일 발생한 인천 쿠팡물류센터 화재를 소방당국이 나흘째 진화하고 있다. 인천시 소방본부 제공

지난 18일 발생한 인천 쿠팡물류센터 화재를 소방당국이 나흘째 진화하고 있다. 인천시 소방본부 제공

지난 18일 시작한 불이 나흘째 이어지고 있는 인천 쿠팡 물류센터는 소방점검에서 모두 25건의 지적사항이 나왔던 것으로 파악됐다.

인천시 소방본부는 인천 쿠팡 32 물류센터에 대해 지난 2월23일부터 3월27일까지 23일간 소방시설관리등록업체가 소방시설 6개 분야에 대한 종합정밀점검에서 4개 분야에서 25건의 지적사항이 나왔다고 21일 밝혔다.

분야별 지적사항은 소화설비 3건, 경보설비 13건, 피난 구조설비 3건, 방화문 등 기타 6건 등이다.

불이 처음 시작된 물류센터 6층에서는 화재감지기 배관 연결부 이탈 등 3건의 지적사항이 나왔으나‘매우 경미한 건’으로 분류됐다.

쿠팡 물류센터는 지난 5월 11일 시정 완료 보고서를 서부소방서와 인천시 소방본부에 제출했다.

소방당국 관계자는 “소방시설 점검과정에서 나온 지적사항과 이번 화재와의 연관성은 향후 조사해 봐야 한다”고 말했다.

소방당국은 이날 인천 쿠팡물류센터에 내려진 국가소방동원령을 일부 해제했다.

이에 따라 전국 8개 시·도에서 동원된 장비 중 세종과 강원, 충북, 충남에서 동원된 장비 24대는 철수했다. 서울과 경기남부, 경기북부 등에서 투입된 장비 30대는 여전히 남아 진화작업을 하고 있다.

앞서 소방당국은 지난 20일 오후 8시 큰 불길을 잡은 초기 진화를 선언했다. 지난 18일 오전 6시 54분에 처음 불이 시작된 지 61시간 만이다. 이날도 외부에서 고가·굴절차를 이용해 6·7층에서 잔불 정리작업을 하고 있다.

소방당국은 불이 난 물류창고의 구조안전진단결과, 6층 이하 램프구간 진압활동은 안전하다고 판단돼 5~6층 구간에서 방수작업을 하고 있다. 또한 5층에서 열화상카메라로 내부온도를 측정하는 것은 물론, 외부에서 고가·굴절차를 이용해 내부로 방수작업을 하고 있다.

이날 투입된 소방장비는 104대, 진화 인원은 238명이다.

인천시 소방본부 관계자는 “현재 잔불 정리를 하고 있으며, 아직은 불이 난 6·7층 내부는 진입을 못 하고 있다”며 “잔불을 정리하는 등 완전 진화 시점은 아직 예상하기 어렵다”고 말했다.

큰 불길이 잡히면서 화재 현장 반경 116ｍ 이내를 대상으로 내려진 주민 대피령은 지난 20일 오후 11시에 해제됐다.

소방당국은 잔불 정리를 마치는 대로 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정이다. ‘석남동 쿠팡 물류센터 화재 수사 전담팀’을 구성한 경찰도 본격 수사 나설 예정이다.

이번 화재는 인천 서해구 석남동에 있는 지하 1층, 지상 8층 연면적 29만9000㎡ 규모의 인천 쿠팡 32물류센터 6층에서 발생해 7층으로 번져 나흘째 이어지고 있다.

소방 당국은 내부에 보관 중인 다량의 가연성 물질과 복잡한 건물 구조 등으로 진화에 어려움을 겪고 있다. 물류센터 화재로 직원 등 121명은 자진 대피했지만, 진화에 나선 소방대원 2명이 연기흡입과 탈진 등으로 병원 치료를 받았다.

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