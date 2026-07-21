스타벅스, 다음달부터 ‘시니어 바리스타 교육 지원’ 재개

스타벅스코리아는 한국시니어클럽협회와 함께 다음달부터 ‘시니어 바리스타 교육 지원 사업’을 재개한다. 연내 상생 교육장 2호점도 조성한다. ‘5·18 탱크데이’ 행사 파문 이후 중단했던 사회공헌사업을 재개하는 것이다.

스타벅스는 지난 20일 스타벅스 지원센터에서 한국시니어클럽협회와 상생 교육장 오픈 약정식을 했다고 21일 밝혔다. 새 상생 교육장은 기존 군포 상생 교육장과 함께 운영한다. 스타벅스는 두 교육장을 동시 운영하면 기존의 두 배인 연간 1000명의 시니어 바리스타를 교육할 수 있을 것으로 예상한다. 상생 교육장 2호점은 양질의 커피를 추출할 수 있는 에스프레소 머신과 제빙기 등 음료 제조 전문 장비를 비롯해 실제 주문을 체험해 볼 수 있는 POS 기기, 특강을 들을 수 있는 다목적 강의실과 교육장 등 실제 스타벅스 바리스타들이 이용하는 교육 시설과 유사한 형태로 만든다.

스타벅스는 다음달부터 시니어 바리스타 교육을 재개하고, 연말까지 약 500명의 시니어 바리스타를 대상으로 역량 강화를 위한 교육 프로그램을 운영한다. 커피 추출, 우유 스팀, 라떼아트 스킬 등 기본적인 실습 교육부터 주요 커피 생산지와 원산지별 풍미 특징, 커피 및 서비스 노하우 등 지식 함양을 위한 이론 교육을 함께 진행한다.

스타벅스는 2019년부터 보건복지부, 한국시니어클럽협회와 함께 시니어 바리스타 일자리 지원 사업을 해왔다. 지금까지 2000여명의 어르신이 시니어 바리스타 교육을 수료했다. 스타벅스의 누적 지원금은 31억원이 넘는다. 스타벅스는 올해 하반기엔 제5회 시니어 바리스타 라떼아트 대회를 개최할 예정이다.

한편 스타벅스는 매년 여름과 겨울 진행하던 e-프리퀀시 행사를 올해 여름 진행하지 않았다. 고객 신뢰 회복이 우선이라는 판단 하에 이뤄진 조치다. 이 행사는 특정 기간에 제조 음료를 구매하면 받을 수 있는 프리퀀시를 일정 수량 이상 모으면 한정 굿즈로 교환해주는 스타벅스의 대표 행사다.

5·18 탱크데이 행사 파장은 다음달 발표될 올해 2분기 스타벅스 실적에 반영될 것으로 보인다. 한화투자증권은 스타벅스의 올해 2분기 매출을 전년 동기보다 17.8% 감소한 6537억원으로 추정했다. 영업손익은 지난해 2분기 403억원 흑자에서 131억원 적자로 돌아설 것으로 예상했다.