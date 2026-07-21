전국 첫 ‘친환경급식 바우처카드’ 도입···세종시, 어린이집 급식지원 방식 바꾼다

쌀·된장 등 현물 공급 대신 카드 지급 150여 개 친환경 식재료 직접 구매 가능

세종시는 21일 세종고운어린이집에서 어린이집 친환경급식 바우처카드 전달식을 열고 전국에서 처음으로 ‘친환경급식 바우처카드’를 도입했다고 밝혔다.

이번 전달식은 기존 현물 지원 방식의 한계를 개선하고 어린이집의 선택권과 이용 편의성을 높이기 위해 마련됐다.

그동안 시는 어린이집에 친환경 쌀과 전통된장 등 2개 품목을 연 3차례 현물로 공급해 왔다. 하지만 장기 보관에 따른 품질 저하 우려와 정해진 날짜에 물품을 수령해야 하는 불편 등으로 개선 요구가 제기돼 왔다.

이에 시는 지난 3월 세종시어린이집연합회, 세종로컬푸드㈜, NH농협은행 세종본부와 업무협약을 체결하고 바우처카드 기반의 친환경급식 지원체계를 구축했다.

사업에 참여하는 어린이집은 바우처카드를 활용해 세종로컬푸드 직매장 4곳에서 필요한 시기에 원하는 친환경 식재료를 직접 구매할 수 있다.

지원 품목도 대폭 확대됐다. 기존 친환경 쌀과 전통된장 2개 품목에서 친환경 농산물, 비유전자변형식품(Non-GMO) 콩 가공품, 무항생제 이상 계란, 동물복지 축산물 등 150여 개 품목으로 늘었다.

올해 사업은 지역 어린이집 259곳과 원아 1만1120명을 대상으로 총 4억원 규모로 추진된다.

시는 이번 사업이 영유아의 건강 증진과 어린이집 운영 편의 향상은 물론 지역 친환경 농산물 소비 확대에도 기여할 것으로 기대하고 있다.