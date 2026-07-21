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병원 가기 힘든 경북···야간·휴일 문 열자 소아과 진료 23만건

입력 2026.07.21 11:11

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경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도청사 전경. 경북도 제공

산부인과와 소아청소년과 진료 접근성이 전국 평균에 크게 못 미치는 경북지역에서 지난해 야간·주말·공휴일 진료 건수가 평일 주간 진료의 30%에 달한 것으로 나타났다. 특히 소아과의 야간·휴일 진료는 평일 주간 진료의 37.5%에 달해 정규 진료시간 밖 진료 수요가 큰 것으로 확인됐다.

경북도는 지난해 ‘산부인과·소아과 원아워(ONE-hour) 진료체계 구축사업’에 참여한 의료기관 운영 실적을 집계하고 이용자 만족도를 조사한 결과 이같이 나타났다고 21일 밝혔다.

이 사업은 산부인과·소아과가 평일 야간과 공휴일에도 진료할 수 있도록 운영비를 지원하는 제도다. 의료기관이 부족한 지역에서도 주민들이 1시간 이내 가까운 병원에서 필요한 진료를 받을 수 있도록 하는 것이 목표다. 올해는 산부인과 26곳과 소아과 43곳 등 의료기관 69곳이 참여하고 있다.

지난해 참여 의료기관(67곳)의 전체 진료 건수는 120만1092건이었다. 이 가운데 평일 야간과 주말·공휴일 진료는 27만6809건으로 평일 주간 진료 건수의 30% 수준이었다.

진료과별로는 산부인과의 야간·주말·공휴일 진료가 4만6692건으로 평일 주간 진료의 15.1%를 차지했다. 소아과는 23만117건으로 37.5%에 달했다. 평일 낮 병원을 찾기 어려운 임산부와 아동 환자의 진료 수요가 야간과 휴일에 몰린 것으로 풀이된다.

경북지역의 의료 접근성은 전국 평균보다 크게 낮다. 2024년 기준 60분 이내 의료기관 이용률은 산부인과 43.1%로 전국 평균 73.1%보다 30%포인트 낮았다. 분만은 58.4%로 전국 평균보다 23.9%포인트 낮아 17개 시·도 가운데 가장 낮았다. 소아청소년과도 56%로 전국 평균 81.3%에 미치지 못했다.

경북도가 이용자 614명을 대상으로 실시한 조사에서는 96.1%가 진료에 만족한다고 답했다. 평일 야간과 주말·공휴일 진료가 필요하다는 응답은 90.5%, 다시 이용할 의향이 있다는 응답은 93.3%였다. 참여 의료기관이 없었다면 응급실을 이용했을 것이라는 응답도 55.7%에 달했다.

김호섭 경북도 복지건강국장은 “야간과 주말·공휴일에도 아이와 임산부가 가까운 곳에서 진료받을 수 있도록 참여 의료기관을 늘리고 지역 여건에 맞게 운영시간과 당직 방식을 조정하겠다”고 말했다.

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